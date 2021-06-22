72 yaşındaki 'Demir Adam'ın biyolojik yaşı 33 çıktı
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72 yaşındaki 'Demir Adam'ın biyolojik yaşı 33 çıktı

72 yaşındaki 'Demir Adam'ın biyolojik yaşı 33 çıktı
Demirören Haber Ajansı / Süleyman Ekin - Haberler | Güncel

ANTALYA'da 'Demir Adam' olarak tanınan, iş insanı ve milli sporcu Ali Bıdı'nın (72) kondisyon testinde biyolojik yaşı, 33 olarak belirlendi.

ANTALYA'da 'Demir Adam' olarak tanınan, iş insanı ve milli sporcu Ali Bıdı'nın (72) kondisyon testinde biyolojik yaşı, 33 olarak belirlendi. Bıdı, bu sonucu düzenli spora ve sağlıklı beslenmeye bağladı.

Kentte 'Demir Adam' olarak tanınan, milli sporcu Ali Bıdı, yakın zamanda Didim Belediyesi, Didim Kaymakamlığı, Türkiye Triatlon Federasyonu ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen 2021 Didim Triatlon Yarışları'nda; 70-74 yaş kategorisinde şampiyon oldu. Şampiyonada 750 metre yüzen, 20 kilometre bisiklet süren ve 5 kilometre koşan Ali Bıdı, birincilik kürsüsüne çıktı. Bu yarıştan sonra Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Spor Bilimleri Fakültesi'nde kondisyon testine giren Ali Bıdı, biyolojik yaşının 33 olduğunu öğrendi. Kondisyon testinin, aynı cinsten ancak yaşı farklı birine kıyasla kondisyonunun ne seviyede olduğunu gösteren test olduğunu belirten Bıdı, "Göğüs bandı ile kol saatinin entegre çalışması sonucu yapılan bir testin sonucunda yaşım 72 olmasına rağmen 33 yaşındaki bir kişinin kondisyon seviyesine sahip olduğumu gördüm. Bu beni çok mutlu etti. Düzenli spor ve sağlıklı beslenmenin sonucu bu" dedi.

2022 DÜNYA ŞAMPİYONASI'NA KATILACAK36 yıl boyunca hastalıklarla boğuştuğunu ve gitmediği doktor kalmadığını dile getiren Bıdı, "Okuduğum bir kitap hayatımı değiştirdi. Ben 30 yaşındayken bu kadar fit değildim. Bu kadar sağlıklı, bu kadar enerjik değildim. Spora başlamadan önce biyolojik yaş 55-60 çıkıyordu. Şimdi 33'e kadar düştük. İnşallah 28'e kadar düşerim. İnanıyorum çünkü içimdeki enerji bu kadar. 2022 Kasım ayında yapılacak Dünya Şampiyonası'na milli sporcu olarak gideceğim. Tabi öncesinde, 30 Haziran- 4 Temmuz tarihlerinde Romanya'da yapılacak Avrupa Duatlon Şampiyonası'na katılacağım. Burada standart mesafede, 10 kilometre koşup, 40 kilometre pedal çevireceğim ardından 5 kilometre koşacağım. Spor dünyanın en iyi ilacıdır. Ben bunu fark ediyorum" diye konuştu.'25-30 YAŞINDAKİ KİŞİNİN KALP GÜCÜNE SAHİP'AÜ Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Kılınç ise Ali Bıdı'nın triatlonda özel biri olduğunu belirterek, "Genelde 72 yaşındaki insanların maksimum nabız değeri 220 eksi yaş üzerinden hesaplanır. Örneğin; 40 yaşındaki bir kişinin maksimum çıkabileceği 180'dir. Ali beyin çıkabileceği maksimum değer 146 ile 156 nabız aralığında olmasına rağmen, 180 nabızlara kadar çıkabiliyor. Bu da şu demek; Ali bey 25-30 yaşındaki bir kişinin kardiyolojik, yani kalp gücüne sahip. Aslında bizim biyolojik yaşımız sayıdan ibaret. İnsanın fonksiyonel yönden göstergesi, antrenmanlarda ve testlerde yapmış olduğu yüklenmelerde çıkabileceği en üst düzeydeki kalp atım sayısıdır. O da 1 dakikalık süreçte belirli 5-10 saniye içerisinde gerçekleşir. Bu sayı ne kadar yüksekse, 180-200'lere yakınsa onun fonksiyonel yönünün, fizyolojik kalp yapısının verimli olduğunun bir göstergesi olarak değerlendiriyoruz" dedi. 

Prof. Dr. Kılınç, fizyolojik yaşın belirlenmesinde yapılan testin 20 dakika sürdüğünü kaydetti. 


72 yaşındaki 'Demir Adam'ın biyolojik yaşı 33 çıktı
72 yaşındaki 'Demir Adam'ın biyolojik yaşı 33 çıktı
72 yaşındaki 'Demir Adam'ın biyolojik yaşı 33 çıktı
72 yaşındaki 'Demir Adam'ın biyolojik yaşı 33 çıktı
72 yaşındaki 'Demir Adam'ın biyolojik yaşı 33 çıktı
72 yaşındaki 'Demir Adam'ın biyolojik yaşı 33 çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Süleyman Ekin

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