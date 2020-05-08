72 yaşında virüsü yendi, alkışlarla taburcu edildi
08.05.2020 12:35 | Son Güncelleme: 08.05.2020 12:35
BARTIN'da, koronavirüs tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Hasan Üstünbaş (72), alkışlarla taburcu edildi.
BARTIN'da, koronavirüs tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Hasan Üstünbaş (72), alkışlarla taburcu edildi.
Bakraçboz ilçesi Bodra Mahallesi'nde yaşayan Hasan Üstünbaş, 2 hafta önce koronavirüs teşhisiyle Bartın Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. 2 haftalık tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Hasan Üstünbaş, bu sabah sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu edildi.
Kaynak: DHA