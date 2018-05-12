"Limandan Ucuz Araba Çıkarıyoruz" Diyerek Vatandaşı Kandıran 72'lik Dede, Dolandırıcılıktan Tutuklandı
Mersin'de, ''Limandan ucuz araba çıkarıyoruz'' bahanesiyle bir vatandaşı 23 bin lira dolandıran 72 yaşındaki adam tutuklandı.
Mersin'de, ''Limandan ucuz araba çıkarıyoruz'' bahanesiyle Arafat T.'yi 23 bin lira dolandırdığı ileri sürülen H.Ş. (72) tutuklandı.
''LİMANDAN UCUZ ARABA ÇIKARIYORUZ'' DİYEREK DOLANDIRDI
Adana'da yaşayan Arafat T., Mersin'de polise giderek, "Mersin Limanı'dan ucuz araba çıkarıyoruz" diyen H.Ş ve M.K.'nin 23 bin lira parasını dolandırdıkları gerekçesiyle şikayetçi oldu. Çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yerlerini saptadıkları H.Ş. ve M.K.'yi merkez Akdeniz ilçesine bağlı Nusratiye Mahallesi'ndeki Beşyol Caddesi üzerinde gözaltına aldı.
72 YAŞINDAKİ ADAM TUTUKLANDI
Sorguları tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. H.Ş. tutuklanırken, diğer şüpheli M.K. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. H.Ş. hakkında dolandırıcılık suçundan daha önce 6 ayrı işlem yapıldığı da öğrenildi.