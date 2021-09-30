72. ULUSLARARASI ŞEHİT VE DEVLET BÜYÜKLERİ EMANETLERİ SERGİSİ - Haberler
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72. ULUSLARARASI ŞEHİT VE DEVLET BÜYÜKLERİ EMANETLERİ SERGİSİ

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72. ULUSLARARASI ŞEHİT VE DEVLET BÜYÜKLERİ EMANETLERİ SERGİSİ

72. ULUSLARARASI ŞEHİT VE DEVLET BÜYÜKLERİ EMANETLERİ SERGİSİOluşturulma Tarihi : 30. 09. 2021 Haberler Satranç Meydana Çıkıyor İşte Bağcılar'ın Okuduğu Kitaplar Robotik Kodlama Kursu Bağcılar Kariyer Merkezi'nden Kadın İstihdamına Destek Bağcılar'da Rap Gecesi Engellilerin TEKNOFEST 2021...

BAĞCILAR, İSTANBUL (Habermetre) - 72. ULUSLARARASI ŞEHİT VE DEVLET BÜYÜKLERİ EMANETLERİ SERGİSİ

Oluşturulma Tarihi : 30. 09. 2021 Haberler Satranç Meydana Çıkıyor İşte Bağcılar'ın Okuduğu Kitaplar Robotik Kodlama Kursu Bağcılar Kariyer Merkezi'nden Kadın İstihdamına Destek Bağcılar'da Rap Gecesi Engellilerin TEKNOFEST 2021 Heyecanı Bağcılar'da Kazak Rüzgarı Esti Lokman Çağırıcı Esnafı Ziyaret Etti, Pahalılığın... Bağcılar'da Mustafa Öztürk Türk Kazak Kardeşlik Parkı Açıldı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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Haber: 72. ULUSLARARASI ŞEHİT VE DEVLET BÜYÜKLERİ EMANETLERİ SERGİSİ - Haberler
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