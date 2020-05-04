72 saatte 32 kişiye sokağa çıkma cezası
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72 saatte 32 kişiye sokağa çıkma cezası

72 saatte 32 kişiye sokağa çıkma cezası
04.05.2020 01:48 | Son Güncelleme: 04.05.2020 01:48

Zonguldak'ın Ereğli İlçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 32 kişiye ve 1 iş yerine idari yaptırım uygulanmak üzere tutanak tutuldu.

Zonguldak'ın Ereğli İlçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 32 kişiye ve 1 iş yerine idari yaptırım uygulanmak üzere tutanak tutuldu.

İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde 3 gün sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesinin ardından Kdz. Ereğli'de son 72 saatte 32 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği ve 1 işyerinin (market) iş yeri açma yasağına uymadığı tespit edilerek, idari yaptırım uygulanmak üzere tutanak tutuldu. Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri üç noktada sabit uygulama yaparken, devriye ekipler de denetimlerini aralıksız sürdürüyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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