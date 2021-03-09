72 OTOMOBİLDEN HAYALET GÖSTERGE ÇALAN ÇETE ESENYURT'TA YAKALANDI... ŞÜPHELİLER KAMERADA
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72 OTOMOBİLDEN HAYALET GÖSTERGE ÇALAN ÇETE ESENYURT'TA YAKALANDI... ŞÜPHELİLER KAMERADA

09.03.2021 10:42 | Son Güncelleme: 09.03.2021 11:16
72 OTOMOBİLDEN HAYALET GÖSTERGE ÇALAN ÇETE ESENYURT'TA YAKALANDI... ŞÜPHELİLER KAMERADA

İSTANBUL'da 10 ilçede 72 lüks otomobilden hayalet gösterge çalan 4 kişilik hırsızlık çetesi yakalandı.

İSTANBUL'da 10 ilçede 72 lüks otomobilden hayalet gösterge çalan 4 kişilik hırsızlık çetesi yakalandı. Şüphelilerden biri otomobil kamerasına, bir diğer şüphelinin de kırdığı otomobilin camından içeriye girdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, daha önce 9 ilçede lüks otomobillerdeki hayalet göstergelerini çalan hırsızların, aynı yöntemlerle ilçedeki hırsızlıkları üzerine harekete geçti. 24 Şubat günü Beylikdüzü'nde aynı yöntemle bir otomobilden hayalet gösterge çalan hırsızlar kaçarak Esenyurt'a geldi. Cumhuriyet Mahallesi'nde yine bir otomobilden hayalet gösterge çaldıkları esnada durumdan şüphelenen trafik polisleri, şüphelilerin yanına gitti. Polislerin geldiğini gören hırsızlar kaçmaya başlarken, bir polis memuru şüphelileri durdurmak için kaçtıkları otomobile ateş etti. Otomobile merminin isabet etmesi üzerine şüpheliler, araçtan inip bir taksiye binip kaçtı.

ÇALARKEN ARAÇ KAMERASINA YAKALANDILAR

Aynı günün akşam saatlerinde ise yine bir otomobilden hırsızlık yaptıkları esnada şüpheliler, başka bir otomobilin kamerası tarafından görüntülendi. Fark edilmeleri üzerine hırsızlar olay yerinden kaçarken, kamera kaydı alan araç sahibi durumu polis ekiplerine bildirdi. Araç kamerasından alınan kayıt üzerine ekipler hırsızları yakalamak için çalışmaya başladı.

ESENYURT'TA 22, 9 İLÇEDE 50 OTOMOBİLDEN HIRSIZLIK YAPTILAR

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan güvenlik kamerası incelemelerinde de hırsızların bir otomobil ile Başakşehir'in Altınşehir Mahallesine kaçtığı tespit edildi. Adres tespitinin ardından harekete geçen polis ekipleri, 4 şüpheliyi kaldıkları evde yakalayarak, ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin 9 ilçede 50, Esenyurt'ta ise 22 otomobilden hayalet gösterge çaldığı tespit edildi. Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. 4 şüpheliden 3'ü tutuklanırken, 1 şüphelinin adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

72 OTOMOBİLDEN HAYALET GÖSTERGE ÇALAN ÇETE ESENYURT'TA YAKALANDI... ŞÜPHELİLER KAMERADA
72 OTOMOBİLDEN HAYALET GÖSTERGE ÇALAN ÇETE ESENYURT'TA YAKALANDI... ŞÜPHELİLER KAMERADA
72 OTOMOBİLDEN HAYALET GÖSTERGE ÇALAN ÇETE ESENYURT'TA YAKALANDI... ŞÜPHELİLER KAMERADA
72 OTOMOBİLDEN HAYALET GÖSTERGE ÇALAN ÇETE ESENYURT'TA YAKALANDI... ŞÜPHELİLER KAMERADA
72 OTOMOBİLDEN HAYALET GÖSTERGE ÇALAN ÇETE ESENYURT'TA YAKALANDI... ŞÜPHELİLER KAMERADA
72 OTOMOBİLDEN HAYALET GÖSTERGE ÇALAN ÇETE ESENYURT'TA YAKALANDI... ŞÜPHELİLER KAMERADA
72 OTOMOBİLDEN HAYALET GÖSTERGE ÇALAN ÇETE ESENYURT'TA YAKALANDI... ŞÜPHELİLER KAMERADA
72 OTOMOBİLDEN HAYALET GÖSTERGE ÇALAN ÇETE ESENYURT'TA YAKALANDI... ŞÜPHELİLER KAMERADA
72 OTOMOBİLDEN HAYALET GÖSTERGE ÇALAN ÇETE ESENYURT'TA YAKALANDI... ŞÜPHELİLER KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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