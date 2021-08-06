72'lik delikanlı Karadeniz'i kulaçlıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

72'lik delikanlı Karadeniz'i kulaçlıyor

72'lik delikanlı Karadeniz'i kulaçlıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Samsun'da yaşayan 72 yaşındaki Şengör Kaynar, her gün sabahları spor amaçlı girdiği denizde yüzerek gözden kayboluyor.

Samsun'da yaşayan 72 yaşındaki Şengör Kaynar, her gün sabahları spor amaçlı girdiği denizde yüzerek gözden kayboluyor. Uzaklara gitmesinden dolayı kimi zaman cankurtaranları kimi zaman da sahil güvenlik ekiplerini harekete geçiren Kaynar, yüzme aşkından vazgeçmiyor.

Evli ve 2 çocuk babası Şengör Kaynar, her gün 2 ile 3 kilometre yüzerek açık denizlere kulaç atıyor. Kendisi gibi 65 yaşından büyük arkadaşlarıyla her sabah Atakum sahiline giden Kaynar, önce sahilde ısınma hareketleri yapıyor, akabinde girdiği Karadeniz'in hırçın sularında gözden kayboluncaya kadar yüzüyor. Arkadaşları 72 yaşındaki Şengör Kaynar için endişelendiklerini dile getirseler de o, yüzme tutkusu sayesinde birçok kişiyi boğulmaktan kurtardığını söylüyor.

Yüzme aşkının çocukluğundan beri devam ettiğini ifade eden Şengör Kaynar, "Samsun'da eski iskeleler vardı. Ben bu iskelelerde devamlı yüzen insandım. Atakum'a geldim ve yıllardır Atakum'da yüzerim. Spor yaparım, cimnastikten geri kalmam. Zaman zaman çok ileri açılıyorum. Eskiden bu sahilde polis karakolu vardı. Botlarla beni 2 defa uyardılar 'fazla açılma' diye. Bu yaşta sağlığım yerinde ve yüzmeye devam ediyorum. Arkadaşlarla beraber her sabah yüzmeye geliriz. Beni ikaz ederler, 'fazla açılma' diye. Nerden bakarsan gidiş geliş 2 bin ile 3 bin metre yüzüyorum. Zaman zaman yüzerken balıkçı motorları ve belediyenin gezi tekneleri geçiyor. Onlar bana selam veriyor. Deniz anaları oluyor. Sağa kaçıyorum, soldan geliyorlar. Zaman zaman canımı acıtıyorlar. Dalga olduğu zaman çevre illerden gelen vatandaşlara boğulma uyarısı yapıyorum. Zaman zaman can kurtardığım da oluyor. İnsan duyarsız kalamıyor. Orada neticesinde dalga ile mücadele ediyor. Genç delikanlılar lafımı dinlemiyor. Zorluklarla karşı karşıya kalıyorlar. Ben de gereken neyse insani yönden kurtarmaya çalışıyorum. Sağlığım yerinde olduğunca yüzmeye devam ediyorum" dedi.

VATANDAŞLAR BOĞULUYOR ZANNEDİYOR

Zaman zaman uzaklara gittiğinde vatandaşların polisi arayarak ihbarda bulunduğu söyleyen Kaynar, "Arkadaşlarım çok merak ediyor. 'İleriye gitme, boğulursun' diyorlar. Ben de 'kendime güveniyorum' diyorum. Açık denizlere kadar gidiyorum. Sahil güvenlik bana ikazda bulunuyor. Öncesi de vatandaşlar benim için 'denizde boğuluyor' diye ikazda bulundu. Polisler benim yanıma geldiler, 'ne yapıyorsun' dediler. Ben de 'sabah sporu yapıyorum' dedim. Vatandaşlar endişeye kapılmış, ben de bota binerek sahile geldim" diye konuştu.

Şengör Kaynar yaşına rağmen spor yapmaya hevesi olmasından ve kilometrelerce yüzmesinden dolayı çevresindeki vatandaşlar tarafından takdir topluyor.

(Furkan Abrek Ünal/İHA)

72'lik delikanlı Karadeniz'i kulaçlıyor
72'lik delikanlı Karadeniz'i kulaçlıyor
72'lik delikanlı Karadeniz'i kulaçlıyor
72'lik delikanlı Karadeniz'i kulaçlıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Süleyman Soylu Mustafa Şentop Mehmet Özhaseki Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Seda Sayan Şevval Şahin Şeyma Subaşı
Spor Muslera Caner Erkin Metin Oktay Oğulcan Çağlayan Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
72'lik delikanlı Karadeniz'i kulaçlıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.8.2021 10:20:59. #1.14#

title