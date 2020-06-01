72 gün sonra ilk kez dışarı çıktı Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını önlemleri kapsamında kendisini İngiltere Krallık Kalesi Windsor'da karantinaya alan Kraliçe Elizabeth, 72 gün sonrası ilk kez atın üzerinde objektiflere takıldı

Çin'de başlayarak dünyaya yayılan koronavirüs salgınından korunmak isteyen 94 yaşındaki, Kraliçe Elizabeth, 72 günün ardından kendisini karantinaya aldığı Krallık Kalesi Windsor'dan çıktı. Elizabeth, ilk kez renkli bir başörtüyle at üzerinde görüntülendi.

TÜM BAKIŞLARI ÜZERİNDE TOPLADI

Safkan yarış atı yetiştiricisi olan ve atlara tutkuyla bağlı olan 94 yaşındaki Kraliçe Elizabeth, Windsor Kalesi'nin koronavirüs nedeniyle karantinaya alınmasından sonra ilk kez, renkli bir başörtü, tüvit ceket, binicilik pantolonu, beyaz eldiven ve bot giyip hafta sonu boyunca 14 yaşındaki Balmoral Fern adındaki Fell cinsi midilliye binerken görüntülendi.

98 yaşındaki Edinburgh Dükü olan kocası Philip Mountbatten ile karantinayı beraber geçiren kraliçenin son resmi, 19 Mart'ta Buckingham Sarayı'ndan Berkshire'daki evine götürülürken çekilmişti.



