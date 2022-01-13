72. Berlin Film Festivali "Peter von Kant" filmiyle başlayacak - Haberler
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72. Berlin Film Festivali "Peter von Kant" filmiyle başlayacak

72. Berlin Film Festivali
AA / Erbil Başay - Haberler | Güncel

Almanya'nın başkenti Berlin'de 10-20 Şubat tarihlerinde düzenlenecek 72. Berlin Film Festivali'nin (Berlinale) açılışı, Fransız yönetmen Francois Ozon'un "Peter von Kant" filmiyle yapılacak.

Almanya'nın başkenti Berlin'de 10-20 Şubat tarihlerinde düzenlenecek 72. Berlin Film Festivali'nin (Berlinale) açılışı, Fransız yönetmen Francois Ozon'un "Peter von Kant" filmiyle yapılacak.

Berlinale'den yapılan açıklamada, festivalin 10 Şubat'ta "Peter von Kant" filmiyle başlayacağı ve bu filmin dünya prömiyerinin de festivalde gerçekleştirileceği belirtildi.

Açıklamada, başrollerini Denis Menochet, Isabelle Adjani ve Hanna Schygulla'nın paylaştığı "Peter von Kant" filminin festivalde "Altın Ayı" ödülü için de yarışacağı ifade edildi.

AA / Erbil Başay - Son Dakika Haberleri

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