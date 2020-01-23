: 710 polisin katılımıyla gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu

23.01.2020 15:50 | Son Güncelleme: 23.01.2020 15:51

Gaziantep'te, 710 polisin katılımıyla helikopter destekli gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 31 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yeditepe Mahallesi'nde huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, vatandaşların, gençlerin ve çocukların daha sağlıklı bir çevrede yaşaması ve uyuşturucu bulunan ortamlardan korunması amacıyla "torbacı" diye nitelendirilen sokak satıcılarına yönelik 24 saat süren operasyon gerçekleştirildi.

Helikopter, drone ve dedektör köpeklerin kullanıldığı operasyonda 710 polis görev aldı. Mahallenin abluka altına alındığı operasyon kapsamında 40 ev, 62 umuma açık yer, 820 araç ve 3 bin 465 kişi üzerinde arama gerçekleştirildi. Uygulama sırasında 4 işletmeye "Kimlik Bildirme Kanunu'na muhalefet"ten, 2 işletmede ise 6 kişiye ise fuhuş suçlarından işlem yapıldı.

31 zanlının gözaltına alındığı operasyondaki aramalarda 3 kilo 500 gram eroin, 1 kilo 100 gram esrar, 900 gram sentetik uyuşturucu, 380 adet sentetik uyuşturucu hap, 5 hassas terazi, 6 tabanca ve 4 pompalı tüfek ele geçirildi.

Kaynak: AA

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