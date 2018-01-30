71 Yaşındaki Vatandaş Afrin İçin Nöbet Tutuyor

71 yaşındaki vatandaş Afrin için nöbet tutuyor

KIRIKKALE - Kırıkkale'de 71 yaşındaki Yusuf Şener, Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadelesine yönelik soğuk havaya rağmen sembolik Afrin nöbeti tutuyor.

Kırıkkale'de emekli sağlık memuru Yusuf Şener, Afrin'deki yaşanan mücadeleye dikkat çekmek amacıyla Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na astığı Türk bayrağıyla ve anıt önünde oturarak iki gün sürecek nöbetine başladı. Şener sonrasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve Kilis'te nöbetini devam ettireceğini söylüyor. Kendisinin de Zeytin Dalı Harekatı'nda görev almak istediğini ifade eden Şener, hiç gözünü kırpmadan terör unsurlarıyla çarpışmaya girebileceğini dile getiriyor.

15 Temmuz'da tutulan nöbete de sonuna kadar katıldığının altını çizen Yusuf Şener, "Bugün nöbet tutmamın tek gayesi, teröre karşı yaşadığımız sıkıntıya dikkat çekmek. Öncelikle mecliste vergilerimizle milletin vekili olduğunu iddia eden PKK sempatizanlarının defedilmesini istiyorum. Şehitlerin ruhunun titrememesi için, anne ve babalarının acı çekmemeleri için bu bayrağın altına geldim ve nöbete devam ediyorum. Buradan çıktıktan sonrada Allah nasip ederse İçişleri Bakanlığında nöbet tutacağım, oradan Külliye'ye geçip orada nöbet tutacağım. Oradan çıkacağım Genelkurmaya, oradan da Kilis'e gideceğim Allah nasip ederse. Bana niçin soğukta ayazda buralarda duruyorsun derlerse ülkesi olmayan, bayrağı olmayan, toprağı olmayan bir vatandaş yetim gibidir, öksüz gibidir" diye konuştu.

"Dik durayım istedim"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dış siyasetteki tavrının kendisinin nöbet kararı almasında etkili olduğunu belirten Şener, "Biz komutanımızdan aldığımız emirlere göre, söylediği sözlere göre, ahlakına göre ve dik durduğundan dolayı biz de onun etrafındaki askerler olarak dik duralım dedik. Ben askerliğimi topçu çavuşu olarak yaptım, askerden önce terziydim, sonrasında sağlık memurluğu yaptım. Ordum çağırdığı halükarda her üç göreve de talibim. Orada yaralanan herhangi bir kardeşime de bir pansuman bezini alıp da sararsam bir nebze olsun eğer ki günahımız varsa kefaretini ödemiş olurum" dedi.