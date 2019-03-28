71 suçtan aranan ve 54 yıl cezası bulunan şahıs saklandığı evde yakalandı

SAMSUN - Türkiye geneli 71 ayrı suçtan aranan ve hakkında 54 yıl hapis cezası bulunup 5 yıldır polisin peşinde olduğu şahıs Samsun'da saklandığı evde yakalandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında Türkiye geneli 71 ayrı bilişim ve dolandırıcılık suçlarından aranması ve yakalanması olup ayrıca 54 yıl da hapis cezası bulunan H.S.Ş.'nin Samsun'un İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde kız kardeşinin evinde saklandığını tespit etti. Bugün eve baskın düzenleyen Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 5 yıldır polis tarafından her yerde aranan H.S.Ş,'yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.S.Ş. Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

Kaynak: İHA