71 Hafız adayı sınavda ter döktü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

71 Hafız adayı sınavda ter döktü

71 Hafız adayı sınavda ter döktü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Sivas'ta 71 hafız, hafızlık belgesi alabilmek sınava girdi.

Sivas'ta 71 hafız, hafızlık belgesi alabilmek sınava girdi.

Sivas İl ve İlçe Müftülüklerine bağlı Kur'an Kursları ile kendi imkanlarıyla hafızlığı tamamlayan toplam 71 hafız adayı, hafızlık belgesi almak için Sivas İl Müftülüğü bünyesinde yapılan sınavda ter döktü. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından merkezi illerde gerçekleştirilmesi planlanan 2021 yılı 2. Dönem Hafızlık Tespit Sınavı, bu yılda yine korona virüs tedbirleri kapsamında Sivas İl Müftülüğünde oluşturulan komisyon tarafından gerçekleşti. Sözlü olarak gerçekleştirilen hafızlık sınavına müracaat eden 28 erkek ve 43 kız hafız adayı öğrenciler arasında yapılan sınavda 70 ve üzeri puan alan adaylar başarılı sayılarak hafızlık belgesi almaya hak kazanacak. Diğer yandan sınavda başarılı olanların "hafızlık belgeleri" eğitim gördükleri Kur'an kursunun bağlı olduğu müftülüğe, hafızlığını kendi imkanlarıyla tamamlayan ve dışarıdan sınava katılanların belgeleri ise başvuru esnasında belirttikleri müftülüklere gönderilecek. - SİVAS

71 Hafız adayı sınavda ter döktü
71 Hafız adayı sınavda ter döktü
71 Hafız adayı sınavda ter döktü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden İlham Aliyev Vladimir Putin Emmanuel Macron Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emel Sayın Kaan Yıldırım Rafet El Roman İbrahim Tatlıses
Spor Mert Müldür Metin Oktay Fatih Terim Gareth Bale Yiğit Şardan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
71 Hafız adayı sınavda ter döktü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.6.2021 13:47:37. #1.16#

title