71 ÇOCUĞU ZORLA DİLENDİREN 15 SANIKTAN 10'U İLK DURUŞMADA TAHLİYE EDİLDİ

Suriye'deki iç savaştan kaçarak, Türkiye'ye sığınan 71 çocuğu zorla dilendiren 15 sanık hakkında 570 ile 858 yıl arasında değişen hapis cezası istemiyle açılan davanın ilk duruşmasında tutuklu 10 sanık tahliye edildi.

Suriye 'deki iç savaştan kaçarak, Türkiye 'ye sığınan 71 çocuğu zorla dilendiren 15 sanık hakkında 570 ile 858 yıl arasında değişen hapis cezası istemiyle açılan davanın ilk duruşmasında tutuklu 10 sanık tahliye edildi.

"ÇOCUKLAR EVE YARDIM İÇİN ÇALIŞIYORDU"

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın bugün görülen ilk duruşmasına tutuklu sanıklar ve avukatları katıldı. Duruşmada savunması alınan örgüt liderlerinden Abdo Hamud, "Ailem ve çocuklarımla Suriye'den geldim. Polis bir gece çocuklarımı almış. Sonra ben de gidip teslim aldım. Çocuklarım kendi rızalarıyla çalışıyordu. Ben bunun yasak olduğunu polise gidince öğrendim. Sonra da çocuklarımı çalıştırmadım. Çocuklar eve yardım için çalışıyordu. Ailemin maddi durumu kötüdür. Kendi çocuklarım dışındaki çocuklardan haberim yok. Olayın buralara geleceğini bilsem asla çalıştırmazdımö diye konuştu.

"KENDİ İSTEKLERİYLE ÇALIŞIYORLAR"

Diğer örgüt lideri Ahmet Hamut ise savunmasında, "13 çocuğum var ve sadece 2 çocuğum çalışıyor. Zorla çalıştırmam söz konusu değildir. Kendi istekleriyle çalışıyorlarö dedi. Mahkeme başkanının, "Çocukları kabloyla bağlayıp, eziyet ettiğine dair telefon kayıtları var" sözleri üzerine Hamut, "Böyle bir şey söz konusu değil" yanıtını verdi.

Tutuklu sanık Yusef Hamud da operasyon sırasında bütün ailesinin gözaltına alındığını, emniyette ne olduğunu bilmedikleri evraklar imzaladıklarını öne sürerek, "Savaştan kaçtık geldik. Burada da mağdur olduk. Türk adaletine güveniyorum. Tahliyemi talep ediyorum" şeklinde konuştu.

Diğer sanıklar da sadece kendi çocuklarının çalıştığını, onların da zorla çalışmadıklarını söyleyerek, tahliyelerini talep etti. Sanık avukatları ise müvekkillerinin suçsuz olduklarını öne sürerek, tahliye ve beraat kararı verilmesini istedi. Mahkeme heyeti tutuklu 13 sanıktan 10 sanığın tahliye ettirdi. Örgüt liderleri Abdo Hamud ve Ahmet Hamut ile sanık Yusef Hamud'un tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Suriye'deki iç çatışma ve krizler sonrasında 2011 yılından itibaren Türkiye'ye kitlesel olarak sığınmacıların geldiği, tüm şehirlerde sığınmacı bulunduğu, İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerde ikamet ettikleri anlatıldı. Sığınmacıların zor koşullarda yaşamlarını sürdürmeleri nedeniyle ülkemizde terör, yasadışı faaliyetlerin ve asayiş olaylarının figüranı olabilecek durumda oldukları kaydedilen iddianamede, bu kapsamda ülkemize gelen sığınmacıların insan ticareti suçunun potansiyel kurbanları olduğu ifade edildi. İddianamede, "Suç örgütlerinin oluşturduğu organizasyonlarda Suriye'deki savaştan kaçan ailelerin çocuklarını kullanarak insan ticareti suçu kapsamında, ülkemize getirilerek başta İstanbul ve ilçelerinde zorla dilendirilmek suretiyle kendilerine haksız kazanç temin ettikleri ve böylelikle ülke ekonomisi ve vatandaşlarımızı zarara uğrattıkları bilinmektedir" denildi.

Örgütün lider pozisyonunda Abdo Hammud'un bulunduğu, çocukları ve örgüt üyelerini telefonla yönlendirdiği kaydedilen iddianamede Yusuf Hammud'un ise Suriye'den geldikten sonra ilk etapta kendi çocuklarını metro-metrobüs ve duraklarda dilendirdiği, daha sonra Suriye'den getirilen yaşı küçük çocukları akrabaları vasıtasıyla ikna ederek, su satarak çalıştırdığı anlatıldı. Çocukların halkın yoğun olarak geçtiği noktalara gönderildiği, duygu sömürüsüyle vatandaşlardan para topladıkları, toplanan paraların örgüt üyeleri tarafından alınarak örgüt lider yardımcıları ve en üstte örgüt liderinde toplanarak bir nevi kurumsal yapı modelinin ortaya çıkarıldığı belirtildi. İddianamede, örgüt lideri şüpheli Abdo Hammud ile örgüt yöneticisi şüpheliler Ahmed Hammud, Yusef Hammud, Hasan Hammud'un "İnsan ticareti yapma", "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma"Suçlarından toplam 570 yıldan 858 yıla kadar hapis istendi. Örgüt üyesi olan diğer 11 sanığın da "Suç örgütüne üye olma" ve "İnsan ticareti yapma" suçlarından 569 yıldan 855 yıla kadar hapsi talep edildi.

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-ARŞİV

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı