71 ÇOCUĞU ZORLA DİLENDİREN 15 SANIKTAN 10'U İLK DURUŞMADA TAHLİYE EDİLDİ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

71 ÇOCUĞU ZORLA DİLENDİREN 15 SANIKTAN 10'U İLK DURUŞMADA TAHLİYE EDİLDİ

71 ÇOCUĞU ZORLA DİLENDİREN 15 SANIKTAN 10'U İLK DURUŞMADA TAHLİYE EDİLDİ
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Suriye'deki iç savaştan kaçarak, Türkiye'ye sığınan 71 çocuğu zorla dilendiren 15 sanık hakkında 570 ile 858 yıl arasında değişen hapis cezası istemiyle açılan davanın ilk duruşmasında tutuklu 10 sanık tahliye edildi.

Suriye'deki iç savaştan kaçarak, Türkiye'ye sığınan 71 çocuğu zorla dilendiren 15 sanık hakkında 570 ile 858 yıl arasında değişen hapis cezası istemiyle açılan davanın ilk duruşmasında tutuklu 10 sanık tahliye edildi.

"ÇOCUKLAR EVE YARDIM İÇİN ÇALIŞIYORDU"

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın bugün görülen ilk duruşmasına tutuklu sanıklar ve avukatları katıldı. Duruşmada savunması alınan örgüt liderlerinden Abdo Hamud, "Ailem ve çocuklarımla Suriye'den geldim. Polis bir gece çocuklarımı almış. Sonra ben de gidip teslim aldım. Çocuklarım kendi rızalarıyla çalışıyordu. Ben bunun yasak olduğunu polise gidince öğrendim. Sonra da çocuklarımı çalıştırmadım. Çocuklar eve yardım için çalışıyordu. Ailemin maddi durumu kötüdür. Kendi çocuklarım dışındaki çocuklardan haberim yok. Olayın buralara geleceğini bilsem asla çalıştırmazdımö diye konuştu.

"KENDİ İSTEKLERİYLE ÇALIŞIYORLAR" 

Diğer örgüt lideri Ahmet Hamut ise savunmasında, "13 çocuğum var ve sadece 2 çocuğum çalışıyor. Zorla çalıştırmam söz konusu değildir. Kendi istekleriyle çalışıyorlarö dedi. Mahkeme başkanının, "Çocukları kabloyla bağlayıp, eziyet ettiğine dair telefon kayıtları var" sözleri üzerine Hamut, "Böyle bir şey söz konusu değil" yanıtını verdi.

Tutuklu sanık Yusef Hamud da operasyon sırasında bütün ailesinin gözaltına alındığını, emniyette ne olduğunu bilmedikleri evraklar imzaladıklarını öne sürerek, "Savaştan kaçtık geldik. Burada da mağdur olduk. Türk adaletine güveniyorum. Tahliyemi talep ediyorum" şeklinde konuştu.

Diğer sanıklar da sadece kendi çocuklarının çalıştığını, onların da zorla çalışmadıklarını söyleyerek, tahliyelerini talep etti. Sanık avukatları ise müvekkillerinin suçsuz olduklarını öne sürerek, tahliye ve beraat kararı verilmesini istedi. Mahkeme heyeti tutuklu 13 sanıktan 10 sanığın tahliye ettirdi.  Örgüt liderleri Abdo Hamud ve Ahmet Hamut ile sanık Yusef Hamud'un tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme  duruşmayı  erteledi.

İDDİANAMEİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Suriye'deki iç çatışma ve krizler sonrasında 2011 yılından itibaren Türkiye'ye kitlesel olarak sığınmacıların geldiği, tüm şehirlerde sığınmacı bulunduğu, İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerde ikamet ettikleri anlatıldı. Sığınmacıların zor koşullarda yaşamlarını sürdürmeleri nedeniyle ülkemizde terör, yasadışı faaliyetlerin ve asayiş olaylarının figüranı olabilecek durumda oldukları kaydedilen iddianamede, bu kapsamda ülkemize gelen sığınmacıların insan ticareti suçunun potansiyel kurbanları olduğu ifade edildi. İddianamede, "Suç örgütlerinin oluşturduğu organizasyonlarda Suriye'deki savaştan kaçan ailelerin çocuklarını kullanarak insan ticareti suçu kapsamında, ülkemize getirilerek başta İstanbul ve ilçelerinde zorla dilendirilmek suretiyle kendilerine haksız kazanç temin ettikleri ve böylelikle ülke ekonomisi ve vatandaşlarımızı zarara uğrattıkları bilinmektedir" denildi.

Örgütün lider pozisyonunda Abdo Hammud'un bulunduğu, çocukları ve örgüt üyelerini telefonla yönlendirdiği kaydedilen iddianamede Yusuf Hammud'un ise Suriye'den geldikten sonra ilk etapta kendi çocuklarını metro-metrobüs ve duraklarda dilendirdiği, daha sonra Suriye'den getirilen yaşı küçük çocukları akrabaları vasıtasıyla ikna ederek, su satarak çalıştırdığı anlatıldı. Çocukların halkın yoğun olarak geçtiği noktalara gönderildiği, duygu sömürüsüyle vatandaşlardan para topladıkları, toplanan paraların örgüt üyeleri tarafından alınarak örgüt lider yardımcıları ve en üstte örgüt liderinde toplanarak bir nevi kurumsal yapı modelinin ortaya çıkarıldığı belirtildi. İddianamede, örgüt lideri şüpheli Abdo Hammud ile örgüt yöneticisi şüpheliler Ahmed Hammud, Yusef Hammud, Hasan Hammud'un "İnsan ticareti yapma", "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma"Suçlarından toplam 570 yıldan 858 yıla kadar hapis istendi. Örgüt üyesi olan diğer 11 sanığın da "Suç örgütüne üye olma" ve "İnsan ticareti yapma" suçlarından 569 yıldan 855 yıla kadar hapsi talep edildi.

Görüntü dökümü: -------------

-ARŞİV


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Aşı olmaya giden herkese ücretsiz yolculuk hediye edilecek
Aşı olmaya giden herkese ücretsiz yolculuk hediye edilecek
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: 'Yaptığımız doğru işler sayesinde Türkiye'de ilk defa bu yıl ekilen alanlarda azalış yok, artış var.'
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Yaptığımız doğru işler sayesinde Türkiye'de ilk defa bu yıl ekilen alanlarda azalış yok, artış var."
Son dakika haberleri... İdare Mahkemesi, İBB'nin TÜRGEV yurtlarına ilişkin aldığı 'sözleşmenin feshedilmesi' kararını iptal etti
Son dakika haberleri... İdare Mahkemesi, İBB'nin TÜRGEV yurtlarına ilişkin aldığı "sözleşmenin feshedilmesi" kararını iptal etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Cahit Özkan Muharrem İnce Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Prens Harry Hülya Avşar Burcu Biricik
Spor Necip Uysal Ersun Yanal Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
71 ÇOCUĞU ZORLA DİLENDİREN 15 SANIKTAN 10'U İLK DURUŞMADA TAHLİYE EDİLDİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.05.2021 11:50:06. #1.13#

title