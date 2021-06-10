71. Berlin Film Festivali'nin "yaz özel" bölümü başladı
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71. Berlin Film Festivali'nin "yaz özel" bölümü başladı

71. Berlin Film Festivali'nin 'yaz özel' bölümü başladı
Anadolu Ajansı / Erbil Başay - Haberler | Güncel

Almanya'nın başkenti Berlin'de bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri nedeniyle iki bölüm halinde düzenlenen 71. Uluslararası Berlin Film Festivali'nin (Berlinale) "yaz özel" bölümü olarak nitelendirilen ikinci bölümü başladı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri nedeniyle iki bölüm halinde düzenlenen 71. Uluslararası Berlin Film Festivali'nin (Berlinale) "yaz özel" bölümü olarak nitelendirilen ikinci bölümü başladı.

71. Berlinale'nin "yaz özel" bölümü için tarihi Müzeler Adası'nda (Museuminsel) kurulan açık hava sinemasında açılış töreni düzenlendi.

Kovid-19 tedbirlerine riayet edilerek düzenlenen törene, Almanya hükümetinin Kültürden Sorumlu Devlet Bakanı Monika Grütters, Adalet Bakanı Christine Lambrecht, Gıda ve Tarım Bakanı Julia Klöckner, Berlinale yönetimini oluşturan Mariette Rissenbeek ve Carlo Chatrian ile çok sayıda tanınmış isim katıldı.

Törenin ardından festivalin "Berlinale Özel" bölümünde yer alan, Kevin Macdonald'in yönettiği, ünlü aktris Jodie Foster'ın oynadığı "The Mauritanien" filminin gösterimi yapıldı.

Seyircilere açık olan, 20 Haziran'a kadar devam edecek 71. Berlinale'nin "yaz özel" bölümünde 16 açık hava sinemasında 126 film gösterilecek.

1-5 Mart tarihlerinde çevrim içi düzenlenen 71. Berlinale'nin ilk bölümünde sektör temsilcileri festivalde gösterilen filmleri izlemiş ve Berlinale jürisi, yarışma bölümünde yer alan 15 film arasından "Altın ayı" ve "Gümüş ayı" ödüllerini kazanan filmleri açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay

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