71. Berlin Film Festivali'nde 15 film "Altın Ayı" için yarışacak
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71. Berlin Film Festivali'nde 15 film "Altın Ayı" için yarışacak

11.02.2021 16:47 | Son Güncelleme: 11.02.2021 16:50
71. Berlin Film Festivali'nde 15 film

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenecek "71. Berlin Film Festivali"nde 15 film, "Altın Ayı" ödülü için aday gösterildi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenecek "71. Berlin Film Festivali"nde 15 film, "Altın Ayı" ödülü için aday gösterildi.

Festivalin yöneticileri Carlo Chatrian ve Mariette Rissbeek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle internet üzerinden yaptıkları açıklamada, bu yıl Berlinale'de yarışma bölümünde yer alacak filmleri duyurdu.

Kovid-19 salgını sebebiyle 1-5 Mart'ta çevrim içi olarak sektör temsilcilerine, 9-20 Haziran'da da seyircilere yönelik 2 bölüm şeklinde düzenlenecek 71. Berlinale'de 15 film, "Altın Ayı" ödülü için yarışacak.

Festivalde, "Altın Ayı" ve "Gümüş Ayı" ödüllerini alacak filmleri belirleyecek jüri heyeti, daha önceki Berlinale'de "Altın Ayı" ödülünü kazanan filmlerin yönetmenlerinden oluşuyor.

Jüri heyetinde, İran'dan Mohammad Rasoulof, İsrail'den Nadav Lapid, Romanya'dan Adina Pintilie, Macaristan'dan Ildiko Enyedi, İtalya'dan Gianfranco Rosi ve Bosna Hersek'ten Jasmila Zbanic yer alıyor.

Festivalde bu yıl, 59 ülkeden 166 film izleyiciyle buluşacak.

"Panorama" bölümünde, Ferit Karahan filmi gösterilecek

Festivalin "Panorama" bölümünde, Ferit Karahan'ın yönetmenliğini yaptığı "Okul Tıraşı" filminin gösterimi yapılacak.

Başrollerini Ekin Koç, Mahir İpek, Cansu Fırıncı, Melih Selçuk ile çocuk oyuncu Samet Yıldız'ın paylaştığı "Okul Tıraşı", 71. Berlinale'de dünya prömiyerini gerçekleştirecek.

"Altın Ayı" için yarışacak filmler ve yönetmenleri şöyle sıralandı:

"Albatros" (Xavier Beauvois), "Bad Luck Banding or Loony Porn" (Radu Jude), "Fabian oder Der Gang vor die Hunde" (Dominik Graf), "Ghasideyeh gave sefid" (Behtash Sanaeeha/Maryan Moghaddam), "Guzen to sozo" (Ryusuke Hamaguchi), "Herr Bachmann und seine Klasse" (Maria Speth), "Ich bin dein Mensch" (Maria Schrader), "Introduction" (Hong Sangsoo), "Memory Box" (Joana Hadjithomas/Khalil Joreige), "Nebenan" (Daniel Brühl), "Petite Maman" (Celine Sciamma), "Ras vkhedavt, rodesac cas vukurebt" (Alexandre Koberidze), "Rengeteg-mindenhol latlak" (Bence Fliegauf), "Termeszetes feny" (Denes Nagy), "Una Pelicula de Policias" ( Alonso Ruizpalacios).

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay

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