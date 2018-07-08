701 Sayılı KHK ile 148 Kişi Görevlerine İade Edildi! İşte Tam Listesi

OHAL kapsamında çıkartılan 701 sayılı KHK ile 148 kişi ilgili kanun hükmünde kararnamenin kabulüne ilişkin kanunun eki listelerin ilgili sıralarından çıkarılarak kamudaki görevlerine iade edildi.

BUGÜNDEN İTİBAREN GEÇERLİ

İlgili kanun hükmünde kararnamenin kabulüne ilişkin kanunun hükümleri, bu fıkrada belirtilen kişiler bakımından tüm hüküm ve sonuçlarıyla birlikte ilgili kanun hükmünde kararnamenin yayımı tarihinden geçerli olmak üzere ortadan kalkmış sayılacak.

İŞTE KURUMLAR VE GÖREVLERİNE İADE EDİLEN KİŞİLER: