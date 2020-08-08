700 yıllık tarihi mekan hem müze hem de kafe olarak hizmet veriyor
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700 yıllık tarihi mekan hem müze hem de kafe olarak hizmet veriyor

700 yıllık tarihi mekan hem müze hem de kafe olarak hizmet veriyor Amasya'da belediye bünyesinde bulunan Sabuncuoğlu Şerefeddin Tıp ve Cerrahi Tarihi Müzesi hem müze olarak hem de kafe olarak müşterilerine hizmet veriyor.

08.08.2020 11:15 | Son Güncelleme: 08.08.2020 11:22

700 yıllık tarihi mekan hem müze hem de kafe olarak hizmet veriyor

AMASYA - Amasya'da belediye bünyesinde bulunan Sabuncuoğlu Şerefeddin Tıp ve Cerrahi Tarihi Müzesi hem müze olarak hem de kafe olarak müşterilerine hizmet veriyor.

İlhanlı döneminden günümüze ulaşan tek eser olan, İlhanlı Hükümdarı Sultan Mehmet Olcaytu ve hanımı Uduz Hatun adına Anber Bin Abdullah tarafından 1308-1309 yılında yaptırılan, 2011 yılından itibaren müzeye dönüştürülen 700 yıllık yapı, hastalıkların tedavisinde su sesi ve müziği kullanan yaşadığı dönemin ünlü hekimlerinden olan Sabuncuoğlu Şerefeddin'in adını taşıyan Tıp ve Cerrahi Tarihi Müzesi ziyaretçilerine hem müze hem de kafe olarak hizmet veriyor. Müze kafeye gelenlerin önce girişte ateşleri ölçülüyor, daha sonra ziyaretçiler müzeye alınıyor. Müze kafe gelin ve damatlardan da ilgi görüyor. Müzeyi yerli yabancı birçok turist de önce ziyaret ediyor, sonra kafesinde tarihin tadını çıkarıyor. Turistler özçekim yapmayı da ihmal etmiyor. Müzede 700 yıl önce tedavide kullanılan aletler de sergileniyor.

Şehir dışından gelen Elif Kaplan, "Biz bu uygulamayı beğendik açıkçası, şehir dışından geliyoruz. Hem müze hem kafe olması gezdikten sonra dinlenebilmek için de bir fırsat sunuyor özellikle bizim gibi çocuklu aileler için de. Güzel bir uygulama ayrıca bu müze çok güzel, daha önce de gezmiştim. Ben ikinci kez geliyorum. Dolayısıyla tavsiye edebiliriz" dedi.

Müzeyi gezen Sıdıka Hatice Çaylak, "700 yıllık tarihi olan müzeyi gezmek bizim için çok güzel, Amasya'mızda olması gayet iyi. Müzemizi gezdikten sonra kafemizin yapılması orada rahat bir ortamda çayımızı içmemiz gayet güzel bir şey" diye konuştu.

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı ise, "Burası bize İlhanlılar'dan kalan ayakta ve dimdik faaliyetini sürdüren bir yer. Burası tarihte baktığımızda şifa merkezi olarak adlandırılan bir merkez. Belki dünyada müzikle hastalığın tedavi edildiğinin ilk başladığı bir yer. Dünya tarihinde ilk olduğunu düşünüyorum. Hem biz oradan esinlenerek şöyle düşünüyoruz. Kafe olarak açmamızdaki maksatlardan bir tanesi kafeden ziyade burası bir sohbethane. Kafeden biz memnunuz. Bir tarihi mekanda oturmanın ayrıcalıkları vardır. Dışarıda şuanda sıcaklık 35 derece, görüyorsunuz hiçbir şemsiyemiz yok ama burada 18-20 derece gibi. Bizim burada maksadımızın kar değil de insanlara hizmet edebilmek, onları mutlu edebilmek adına gayretlerimizin olduğunun farkındalar. Geçmişle günümüzü buluşturuyoruz burada. Geçmişle günümüzü buluştururken milli hassasiyetlerimizin manevi müpdesiyatlarımızın önemini de bir şekilde gençlerimize arz etmeye çalışıyoruz. Varmak istediğimiz nokta bu" ifadelerini kullandı.

Tarihi mekanı dolaşan ziyaretçiler, kafesinde hem yorgunluklarını atıyor, hem de tarihin tadını çıkarıyor.

700 yıllık tarihi mekan hem müze hem de kafe olarak hizmet veriyor

Kaynak: İHA

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