700 yıllık kümbet tarihte ilk kez tam donanımlı restore ediliyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

700 yıllık kümbet tarihte ilk kez tam donanımlı restore ediliyor

Erzurum'da bulunan 700 yıllık tarihe sahip Karanlık Kümbet tarihinde ilk kez tam donanımlı restore ediliyor.

700 yıllık kümbet tarihte ilk kez tam donanımlı restore ediliyor
13.05.2020 10:13 | Son Güncelleme: 13.05.2020 10:21

Erzurum'da bulunan 700 yıllık tarihe sahip Karanlık Kümbet tarihinde ilk kez tam donanımlı restore ediliyor.

Erzurum'un en eski kümbetlerinden birisi olan 700 yıllık Karanlık Kümbet İl Kültür Turizm Müdürlüğü, Müze Müdürlüğü ve Röleve ve Anıtlar Müdürlüğü tarafından 1 ay önce restore edilmeye başlandı.

Derviş Ağa Mahallesi, Gülahmet Caddesinde bulunan Karanlık Kümbet ( Emir Sadrettin Kümbeti) 1308 yılında yapılarak günümüze kadar ulaştı. Daha önce çatı kısmında ufak restorasyon çalışmaları yapılan kümbet ilk kez tam donanımlı bir restorasyon geçiriyor. Karanlık Kümbetin çatısı tamamen sökülerek Erzurum'a özgü taşlardan olan Küfeki Taşından yeniden inşa edildi.

Kümbetin ilk etapta yüzde 40'lık kısmının restorasyon geçirilmesine karar verilse de yüklenici firma tarafından tamamı restore edildi. Ayrıca Kümbetin çatı kısmı bittikten sonrası ise üzerine tamamen orijinal parçalardan hazırlanan Alem takılacak.

Restorasyon çalışmaları hakkında bilgi veren Restorasyon Şefi Mustafa Polat, "Karanlık Kümbetin çatı değişimini yapıyoruz. Kümbetimizde Alem yoktu restorasyon sonunda onu ekleyeceğiz. Çatı restorasyonunu tamamen Erzurum'a ait olan özel taşlarla yapıyoruz. Daha önce Kümbette küçük çaplı restorasyonlar yapılmış ama tam donanımlı olarak ilk kez yapıyoruz. 1 ay önce başladık buranın restorasyonuna 1 hafta içerisinde de tamamlamayı hedefliyoruz" dedi.

700 yıl sonra ilk kez değişim yaşayan Kümbetin restorasyon işlemlerinin 1 hafta içerisinde tamamlanması bekleniyor. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Üzerine tükürülen istasyon görevlisi, koronavirüse yakalanıp hayatını kaybetti Haber
Üzerine tükürülen istasyon görevlisi, koronavirüse yakalanıp hayatını kaybetti
Kaynanasını ve kayınpederini öldüren adam, bedenlerini parçaladı ve 3 ay dondurucuda sakladı Haber
Kaynanasını ve kayınpederini öldüren adam, bedenlerini parçaladı ve 3 ay dondurucuda sakladı
Rehavete kapılan 9 ilimizden korkutan rakamlar! Vaka sayılarındaki artış alarm verdi Haber
Rehavete kapılan 9 ilimizden korkutan rakamlar! Vaka sayılarındaki artış alarm verdi
Eşiyle ilişki yaşadığından şüphelendiği bacanağını öldüren zanlı, cinayet anını soğukkanlılıkla anlattı Haber
Eşiyle ilişki yaşadığından şüphelendiği bacanağını öldüren zanlı, cinayet anını soğukkanlılıkla anlattı
Son Dakika: Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Orhan Acar, görevinden istifa etti Haber
Son Dakika: Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Orhan Acar, görevinden istifa etti
FBI 'yanlışlıkla' 11 Eylül saldırısı şüphelisi Suudi yetkilinin ismini paylaştı Haber
FBI "yanlışlıkla" 11 Eylül saldırısı şüphelisi Suudi yetkilinin ismini paylaştı
Alaattin Çakıcı ve Sedat Peker görüşmesinin detayları netleşti
Alaattin Çakıcı ve Sedat Peker görüşmesinin detayları netleşti
Boşanma aşamasında olduğu eşinin ailesi tarafından kaçırılan kadın, ağır yaralı halde bulundu
Boşanma aşamasında olduğu eşinin ailesi tarafından kaçırılan kadın, ağır yaralı halde bulundu
Mısır'da inşa edilen Kral Abdullah Köprüsü, evlerin balkonlarına dayandı
Mısır'da inşa edilen Kral Abdullah Köprüsü, evlerin balkonlarına dayandı
İş yerini kurşunlayan saldırgan, ateş açtığı anları kaydedip sevgilisine gönderdi
İş yerini kurşunlayan saldırgan, ateş açtığı anları kaydedip sevgilisine gönderdi
İşe giderken fenalaşıp ölen vatandaşın son anları kamerada
İşe giderken fenalaşıp ölen vatandaşın son anları kamerada
Galatasaray, Muslera'nın maaşını düşürerek sözleşmesini 2024'e kadar uzatacak
Galatasaray, Muslera'nın maaşını düşürerek sözleşmesini 2024'e kadar uzatacak
Uçurtma uçuran küçük çocuk, açık bırakılan kanalizasyona düştü
Uçurtma uçuran küçük çocuk, açık bırakılan kanalizasyona düştü
Çiftlik evinde alem yapan emniyet müdür yardımcısı ve komiser yardımcısına görevden el çektirildi
Çiftlik evinde alem yapan emniyet müdür yardımcısı ve komiser yardımcısına görevden el çektirildi
Karacabey Belediyespor'dan Acun Ilıcalı'ya iş birliği çağrısı
Karacabey Belediyespor'dan Acun Ilıcalı'ya iş birliği çağrısı
Koronayı fırsat bilip doğal sit alanına yapılan kaçak villa mühürlendi
Koronayı fırsat bilip doğal sit alanına yapılan kaçak villa mühürlendi
West Bromwich Premier Lig'e çıkarsa, Bilic Vedat Muriqi'i 20 milyon euroya transfer edecek
West Bromwich Premier Lig'e çıkarsa, Bilic Vedat Muriqi'i 20 milyon euroya transfer edecek
Kaçış planı ortaya çıktı: Nissan'ın eski CEO'su müzik kutusunda firar etmiş
Kaçış planı ortaya çıktı: Nissan'ın eski CEO'su müzik kutusunda firar etmiş
Rusya'da solunum cihazından çıkan yangında, 5 koronavirüs hastası öldü
Rusya'da solunum cihazından çıkan yangında, 5 koronavirüs hastası öldü
Koronavirüs çıktığı yerde tekrar mı doğuyor? Vuhan'da herkese test yapılması gündemde
Koronavirüs çıktığı yerde tekrar mı doğuyor? Vuhan'da herkese test yapılması gündemde
Sosyal mesafeyi hiçe sayarak 'uzun eşek' oynayan gençlere tepki
Sosyal mesafeyi hiçe sayarak 'uzun eşek' oynayan gençlere tepki
Koronavirüs salgını nedeniyle deve kuşu yumurtalarında satış patlaması yaşanıyor
Koronavirüs salgını nedeniyle deve kuşu yumurtalarında satış patlaması yaşanıyor
Joan Laporta 2021'de Barcelona başkanı seçilirse, takımın başına Guardiola'yı getirecek
Joan Laporta 2021'de Barcelona başkanı seçilirse, takımın başına Guardiola'yı getirecek
İş yerini kundaklamak isterken kendini yakan zanlının görüntüleri ortaya çıktı
İş yerini kundaklamak isterken kendini yakan zanlının görüntüleri ortaya çıktı
Husumetli iki ailenin kavgasında silahlar konuştu: 2 ölü, 1 yaralı
Husumetli iki ailenin kavgasında silahlar konuştu: 2 ölü, 1 yaralı
Tesisatçılık yapan kardeşlerin kavgası kanlı bitti! Biri hapse diğeri mezara
Tesisatçılık yapan kardeşlerin kavgası kanlı bitti! Biri hapse diğeri mezara
Yolda koşarken yere yığılan yaşlı vatandaş, hayatını kaybetti
Yolda koşarken yere yığılan yaşlı vatandaş, hayatını kaybetti
Oda Başkanı uyardı: Berber ve kuaför hizmetlerine en az 10 lira zam gelecek
Oda Başkanı uyardı: Berber ve kuaför hizmetlerine en az 10 lira zam gelecek
ABD'de 12 Mayıs'ta koronavirüs nedeniyle 1931 kişi hayatını kaybetti
ABD'de 12 Mayıs'ta koronavirüs nedeniyle 1931 kişi hayatını kaybetti
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim eski öğrencisi Bafetimbi Gomis'i istiyor
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim eski öğrencisi Bafetimbi Gomis'i istiyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Hüseyin İnan Deniz Gezmiş Süleyman Soylu Fahrettin Koca
Magazin Cem Yılmaz Serdar Ortaç Ersin Korkut Burcu Esmersoy
Spor Falcao Tamer Tuna Fatih Terim Malcolm Thomas Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Ateş Çocuk Survivor Fenerbahçe
Şu an buradasınız: 700 yıllık kümbet tarihte ilk kez tam donanımlı restore ediliyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.5.2020 12:00:22. #1.15#
title