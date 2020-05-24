700 yıllık çöpçatanlık tepesi bu yıl boş kaldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

700 yıllık çöpçatanlık tepesi bu yıl boş kaldı

700 yıllık çöpçatanlık tepesi bu yıl boş kaldı Evlenmek isteyenlere korona virüs engel oldu Bursa'nın tarihi köyünde 700 yıldır yılda iki kez bir araya gelerek tanışıp evlenen gençleri bu yıl korona virüs ayırdı.

24.05.2020 12:52 | Son Güncelleme: 24.05.2020 13:01

700 yıllık çöpçatanlık tepesi bu yıl boş kaldı

Evlenmek isteyenlere korona virüs engel oldu

BURSA - Bursa'nın tarihi köyünde 700 yıldır yılda iki kez bir araya gelerek tanışıp evlenen gençleri bu yıl korona virüs ayırdı.

Gelenek ve göreneklerini yüzlerce yıldır yaşatan Keles ilçesi Sorgun köyü halkı evliliklerini hala atalarından gördüğü gibi gerçekleştiriyordu. Ramazan ve Kurban Bayramlarında köyün üstündeki tepede buluşan bekar kız ve erkekler tur atıyor. Birbirinden hoşlanan gençler önce konuşup tanışıyor. Karşı tarafta kabul ederse delikanlı beğenip anlaştığı kızla evlenmek istediğini ailesine söylüyor. Ailesi de kızı isteyerek gençlerin düğünü yapılıyordu. Yılda iki kez gerçekleşen şenlikte evlenen köyün evlileri ise eski günleri yad etmek için buraya gelip tanıştıkları günü hatırlayıp eşlerine olan sevgilerini bir kez daha dile getiriyor. Anne ve babalarının evlendiği usulle evlenmek için bir araya gelen gençler saatlerce evlenebileceği kızı bulmak için ter döküyor. 700 yıllık gelenek bu yıl korona virüs tedbirleri kapsamında yapılamadı. Hal böyle olunca 700 yıldır devam eden gelenek ilk kez bu yıl yapılamadı.

Sorgun köyü Dernek Başkanı Muharrem Ulutaş, "700 yıldır devam eden geleneğimiz bu yıl korona virüs sebebiyle yapılamadı. Biz geçmişine bağlı bir köyüz. Geleneklerimizi yaşatmaya çalışıyoruz. İnşallah önümüzdeki bayram geleneklerimiz devam edecek" dedi.

700 yıllık çöpçatanlık tepesi bu yıl boş kaldı

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Döviz alımlarında vergi 5 kat arttı: Her 100 dolarda, 1 dolar vergi vereceğiz Haber
Döviz alımlarında vergi 5 kat arttı: Her 100 dolarda, 1 dolar vergi vereceğiz
Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! 3 şehrimizde yasaklar daha geç kalkacak Haber
Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! 3 şehrimizde yasaklar daha geç kalkacak
Türkiye'de koronavirüs salgınının seyri değişiyor! Herkesin yüzünü güldürecek kritik tarih 11 Haziran Haber
Türkiye'de koronavirüs salgınının seyri değişiyor! Herkesin yüzünü güldürecek kritik tarih 11 Haziran
Muğla'da üniversite öğrencisi genç kız, evindeki kavgada öldü Haber
Muğla'da üniversite öğrencisi genç kız, evindeki kavgada öldü
AK Partili meclis üyesi aracın hurda yığınına döndüğü kazada yaşamını yitirdi Haber
AK Partili meclis üyesi aracın hurda yığınına döndüğü kazada yaşamını yitirdi
Ehliyetsiz 1200 kilometre yol giden sürücüyü, emniyet müdürünün dikkati yakalattı Haber
Ehliyetsiz 1200 kilometre yol giden sürücüyü, emniyet müdürünün dikkati yakalattı
Devlet Başkanı Bolsonaro'nun kabine toplantısında 34 kez küfrettiği video kasedi basına sızdırıldı
Devlet Başkanı Bolsonaro'nun kabine toplantısında 34 kez küfrettiği video kasedi basına sızdırıldı
35 gündür vaka görülmeyen Bingöl'de, il dışından gelenler virüs bulaştırdı
35 gündür vaka görülmeyen Bingöl'de, il dışından gelenler virüs bulaştırdı
Gürültü yaptığı için şikayet edilen kadın, biber gazı sıkıp bina sakinlerini sokağa döktü
Gürültü yaptığı için şikayet edilen kadın, biber gazı sıkıp bina sakinlerini sokağa döktü
Koronavirüsün merkez üssü bir kez daha değişti! Brezilya vaka sayısında ikinci sıraya yükseldi
Koronavirüsün merkez üssü bir kez daha değişti! Brezilya vaka sayısında ikinci sıraya yükseldi
Prof. Dr. Ali Satar salgında yeni tehlikeye dikkat çekti: Sinek ve böcekler koronavirüsü taşıyabilir
Prof. Dr. Ali Satar salgında yeni tehlikeye dikkat çekti: Sinek ve böcekler koronavirüsü taşıyabilir
Karantinadaki oyuncu Hayal Köseoğlu'nun, evinin bahçesindeki iç çamaşırlı dansı izleyenleri büyüledi
Karantinadaki oyuncu Hayal Köseoğlu'nun, evinin bahçesindeki iç çamaşırlı dansı izleyenleri büyüledi
Maske cezasını maskesiz polis kesince birbirlerine girdiler
Maske cezasını maskesiz polis kesince birbirlerine girdiler
Hükümetin Haziran ayındaki normalleşme planı belli oldu
Hükümetin Haziran ayındaki normalleşme planı belli oldu
MHP Lideri Bahçeli, yayımladığı bayram mesajında Siyasi Partiler Kanunu'ndaki değişiklik çağrısını yineledi
MHP Lideri Bahçeli, yayımladığı bayram mesajında Siyasi Partiler Kanunu'ndaki değişiklik çağrısını yineledi
Fenerbahçe'ye transfer vaadiyle kandırıldığını iddia eden Çaykur Rizesporlu Traore isyan etti: Kariyerim mahvoldu
Fenerbahçe'ye transfer vaadiyle kandırıldığını iddia eden Çaykur Rizesporlu Traore isyan etti: Kariyerim...
Anne ve babasını ekmek alma tartışması sebebiyle öldürmüş
Anne ve babasını ekmek alma tartışması sebebiyle öldürmüş
Normalleşme anketinde dikkat çeken sonuçlar! Yüzde 55'lik kesim kafe ve restoranlara gitmeyecek
Normalleşme anketinde dikkat çeken sonuçlar! Yüzde 55'lik kesim kafe ve restoranlara gitmeyecek
Konya'daki esrarengiz Amerikalı, bomba paniğine neden oldu
Konya'daki esrarengiz Amerikalı, bomba paniğine neden oldu
Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle durdurulan hızlı tren seferleri 28 Mayıs'ta başlayacak
Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle durdurulan hızlı tren seferleri 28 Mayıs'ta başlayacak
Koronavirüsü yenen Abdurrahim Albayrak, söylediği türküyle virüse isyan ederek etrafındakileri güldürdü
Koronavirüsü yenen Abdurrahim Albayrak, söylediği türküyle virüse isyan ederek etrafındakileri güldürdü
Bu bayram baklava ve şeker sektörünün işleri yüzde 70 düştü
Bu bayram baklava ve şeker sektörünün işleri yüzde 70 düştü
Uyuşturucu tacirleri, hayret veren yöntemlerine rağmen polisten kaçamadı
Uyuşturucu tacirleri, hayret veren yöntemlerine rağmen polisten kaçamadı
Isparta'da bir vatandaş, tartışığı anne ve babasını öldürüp polise teslim oldu
Isparta'da bir vatandaş, tartışığı anne ve babasını öldürüp polise teslim oldu
Güzelliğiyle mest eden nilüfer çiçeğini koparmanın cezası 146 bin TL
Güzelliğiyle mest eden nilüfer çiçeğini koparmanın cezası 146 bin TL
Kobe Bryant'ın adı, İstanbul Caddebostan'daki bir basketbol sahasına verildi
Kobe Bryant'ın adı, İstanbul Caddebostan'daki bir basketbol sahasına verildi
Dört günlük yasak öncesi yazlıkçıların akın ettiği Kuşadası'na son 24 saatte 20 binden fazla araç geldi
Dört günlük yasak öncesi yazlıkçıların akın ettiği Kuşadası'na son 24 saatte 20 binden fazla araç geldi
Kovid-19'un sosyal hayata etkisini Polis Akademisi raporladı: Evdeki hırsızlık azaldı, aile içi şiddet arttı
Kovid-19'un sosyal hayata etkisini Polis Akademisi raporladı: Evdeki hırsızlık azaldı, aile içi şiddet arttı
Cübbeli Ahmet'ten Alparslan Kuytul'a sert tepki: Ajan mısın, katil mi olmak istiyorsun?
Cübbeli Ahmet'ten Alparslan Kuytul'a sert tepki: Ajan mısın, katil mi olmak istiyorsun?
Uyanıkların bayram tatili yolculuğu, para cezasıyla son buldu
Uyanıkların bayram tatili yolculuğu, para cezasıyla son buldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Naci Bostancı Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Onur Saylak Gülçin Ergül Ersin Korkut Kenan İmirzalıoğlu
Spor İlhan Cavcav Lionel Messi Emre Belözoğlu Kenan Sofuoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla İzmir Bayram Ankara Ramazan
Şu an buradasınız: 700 yıllık çöpçatanlık tepesi bu yıl boş kaldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.5.2020 13:02:27. #1.15#
title