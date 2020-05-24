700 yıllık çöpçatanlık tepesi bu yıl boş kaldı 700 yıllık çöpçatanlık tepesi bu yıl boş kaldı Evlenmek isteyenlere korona virüs engel oldu Bursa'nın tarihi köyünde 700 yıldır yılda iki kez bir araya gelerek tanışıp evlenen gençleri bu yıl korona virüs ayırdı.

700 yıllık çöpçatanlık tepesi bu yıl boş kaldı

Evlenmek isteyenlere korona virüs engel oldu

BURSA - Bursa'nın tarihi köyünde 700 yıldır yılda iki kez bir araya gelerek tanışıp evlenen gençleri bu yıl korona virüs ayırdı.

Gelenek ve göreneklerini yüzlerce yıldır yaşatan Keles ilçesi Sorgun köyü halkı evliliklerini hala atalarından gördüğü gibi gerçekleştiriyordu. Ramazan ve Kurban Bayramlarında köyün üstündeki tepede buluşan bekar kız ve erkekler tur atıyor. Birbirinden hoşlanan gençler önce konuşup tanışıyor. Karşı tarafta kabul ederse delikanlı beğenip anlaştığı kızla evlenmek istediğini ailesine söylüyor. Ailesi de kızı isteyerek gençlerin düğünü yapılıyordu. Yılda iki kez gerçekleşen şenlikte evlenen köyün evlileri ise eski günleri yad etmek için buraya gelip tanıştıkları günü hatırlayıp eşlerine olan sevgilerini bir kez daha dile getiriyor. Anne ve babalarının evlendiği usulle evlenmek için bir araya gelen gençler saatlerce evlenebileceği kızı bulmak için ter döküyor. 700 yıllık gelenek bu yıl korona virüs tedbirleri kapsamında yapılamadı. Hal böyle olunca 700 yıldır devam eden gelenek ilk kez bu yıl yapılamadı.

Sorgun köyü Dernek Başkanı Muharrem Ulutaş, "700 yıldır devam eden geleneğimiz bu yıl korona virüs sebebiyle yapılamadı. Biz geçmişine bağlı bir köyüz. Geleneklerimizi yaşatmaya çalışıyoruz. İnşallah önümüzdeki bayram geleneklerimiz devam edecek" dedi.

Kaynak: İHA