700 yıllık çeşmenin üzerine kaya düştü
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700 yıllık çeşmenin üzerine kaya düştü

Mersin'in Erdemli ilçesinde dağdan kopan kaya parçası, 700 yıllık çeşmenin üzerine düştü.

27.02.2020 15:27 | Son Güncelleme: 27.02.2020 15:27
700 yıllık çeşmenin üzerine kaya düştü

'in ilçesinde dağdan kopan kaya parçası, 700 yıllık çeşmenin üzerine düştü.


Edinilen bilgiye göre, olay ilçe merkezine 23 kilometre mesafedeki Karahıdırlı Mahallesi'nde yaşandı. Geçmişi 700 yıl öncesine dayanan ve günümüze gelinceye kadar birçok kez tadilattan geçen İnoluk Çeşmesi'nin üzerine yağış sonrası kaya parçası düştü. Düşen kaya dağ dibindeki tarihi çeşmeyi harabeye çevirdi. Kaya parçasının şans eseri kimse olmadığı bir esnada düştüğü öğrenildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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