700 öğrenci Mehmetçiğe selama durdu

18.10.2019 10:35

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 700 öğrenci Ayyıldız Koreografi oluşturarak Fırat'ın doğusuna asker selamı gönderdi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Şehit Polis Ali Öztürk'ün isminin verildiği, Şehit Ali Öztürk Anadolu Lisesi öğrencileri, harekata katılan askerlere moral ve destek amacıyla okul bahçesinde bir araya gelerek Ayyıldız Koreografi oluşturdu. 700 öğrencinin katıldığı destek etkinliğini sonrasında, Mehmetçiği asker selamı veren öğrenciler, en büyük asker bizim asker, Mehmetçiğe selam olsun sloganları attı.

12. Sınıf öğrencisi Baran Şenlik," Bu etkinliği yapmamızın amacı, askerlerimizin yanında olduğumuzu göstermek ve harekatta olan Mehmetçiğe moral olmaktı. Katılan tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum" dedi

Öğrencilerden Fotoş Çınar da, "Gönlümüz ve kalbimizle askerlerimizin yanındayız, tüm Mehmetçiklerimize selam olsun" diye konuştu.

(Mevlüt Bayraktar/İHA)

Kaynak: İHA