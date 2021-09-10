700 litre sahte alkol ele geçirildi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir iş yerinde yapılan aramalarda, 700 litre sahte alkol ele geçirildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir iş yerinde yapılan aramalarda, 700 litre sahte alkol ele geçirildi. Olayla ilgili iş yeri sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kaçakçılığın önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Gebze ilçesinde bulunan bir işyerine operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda, iş yerinde yapılan aramalarda yaklaşık 700 litre sahte alkol ele geçirildi. İş yeri sahibi M.Ç. hakkında adli işlem başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı