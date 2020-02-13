700 lira mikrokredi ile mantıda marka oldu

13.02.2020 10:08 | Son Güncelleme: 13.02.2020 10:08

KAYSERİ'de 12 yıl önce 700 lira 'Mikrokredi' ile evde mantı yapıp satmaya başlayan Fadime Zeybek (51), şimdi hem kendi markasının sahibi oldu, hem de kentte üretilen mantının yüzde 70'ini üretir hale geldi. Zeybek, "Evden çalışanlarla birlikte 200'e yakın kadın çalışanım var. Amacım daha fazla kadına ulaşıp istihdama katkı sağlamak" dedi. 'Kocasinan ilçesine bağlı Turgutreis Mahallesi 'nde oturan evli ve 2 çocuk annesi Fadime Zeybek, 2008 yılında Türkiye Gramen Mikrofinans Programı'nca uygulanan 'Mikrokredi' projesine başvurdu. Başvurusu sonrası 700 lira alan Zeybek, kendisiyle birlikte birkaç kadınla evde mantı sıkmaya başladı. Kısa zamanda iyi kazanç elde eden Zeybek, bileziklerini bozdurarak 2010 yılında dükkan açtı. İlk yıllarda aylık mantı üretimi yaklaşık 3 tona çıkan Zeybek, bir süre sonra bu kez kendi markasını oluşturmaya karar verdi. Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvurarak, 'Hala Yeğen Gayseri Mantısı' markasını alan Zeybek, 2012 yılında Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı'nın düzenlediği, Mikro Girişimci Ödülleri değerlendirmesinde 'sosyal etki' alanında birincilik ödülü kazandı.'200'E YAKIN KADIN ÇALIŞANIM VAR'Fadime Zeybek, kentte üretilen mantının yüzde 70'ni kendilerinin ürettiğini belirterek, "12 senedir bu işi yapıyorum. 10 senedir de dükkanımız açık bir şekilde yapıyoruz. Evden çalışanlarla birlikte 200'e yakın bir kadın çalışanım var. Elimden geldiğince ekmeğimizi bölüşmeye çalışıyoruz. Benim amacım daha fazla kadına ulaşmak, çalışıp kimseye muhtaç olmamaları gerektiğini onlara göstermek" dedi.'EŞİMİN BİLE BAKIŞ AÇISI DEĞİŞTİ'Kayserili esnaf arasındaki lakabının 'Hanım Ağa' olduğunu dile getiren Zeybek, çalışmaya başladıktan sonra toplumda saygınlığının arttığını kaydetti. Zeybek, "Ev hanımı Fadime' ile 'iş kadını Fadime' arasında çok şey değişti. Kendi hesabınızı yapabiliyorsunuz, çocuklarınıza daha güzel imkanlar sağlayabiliyorsunuz. Çevrenizde saygınlığınız artıyor. Eşimin bile bakışı değişti. Ondan bir şeyler alıp da geçinen hanım değilim artık. 'Ben de şuraya gidebiliyorum' diyen bir eşim. Öncekinden daha fazla sizi önemsiyor. Kendi fikirlerinin yanına artık sizin fikirlerinizi de koyabiliyor."'HER KADININ KENDİ AYAKLARI ÜZERİNDE DURMASI GEREKİR'

Zeybek, mikrokredinin kendi işini yapmak isteyen kadınlar için önemli bir destek olduğunu, her kadının kendi ayakları üzerinde durması gerektiği belirterek, "Çünkü bir kadının ayakta durması ailenin ayakta durması demektir. Kendi işini yapmak isteyen kadınlara önerim, yola çıkmadan önce işleriyle ilgili bir plan yapmaları, kendi kabiliyetlerinin olduğu bir alanda iş yapmaya yönelmeleri olacak. Mikrokredi kendi işini yapmak isteyen kadınlar için çok önemli, çünkü sağlam ve birey olduğunuzu hissettiriyor. O yüzden mikrokrediyi öneriyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA