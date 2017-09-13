- 700 kadının eğitim aldığı proje sona erdi



SAMSUN - Ordu'da Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen ve Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen, "Hazır Giyim Sektöründe Kadınlara Yönelik Eğitim ve Girişimcilik Hareketi" projesinin kapanış konferansı gerçekleştirildi.

AB Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, AB fonlarıyla gerçekleştirilen "Hazır Giyim Sektöründe Kadın İstihdamı Projesi"nin kapanış töreni için Ordu'ya geldi. Büyükelçi Berger ve bazı AB üyesi devletlerin büyükelçilerinden oluşan heyet, Ordu Valiliğini ve Ordu Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti. İlk olarak Ordu Valisi Seddar Yavuz'u makamında ziyaret eden heyet, daha sonra Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Çoruh'a ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaretlerde kadın istihdamı konusunda yapılan çalışmalar ele alındı.

Ziyaretlerin ardından "Hazır Giyim Sektöründe Kadın İstihdamı Projesi" kapanış toplantısına geçildi. Ordu'da bir otelde düzenlenen toplantı, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçisi Christian Berger, AB üye ülkelerinin büyükelçiliklerinden temsilciler ve w20 Türkiye Başkanı ve Dünya Bankası Cinsiyet ve Gelişme Danışma Kurulu Üyesi Gülden Türktan'ın katılımıyla gerçekleşti.

Konferansın açılış konuşmasını yapan DOKA Genel Sekreteri Onur Adıyaman, "DOKA olarak çalışmalarımızı geliştirdik ve sektörle görüşüp sorunların ne olduğunu araştırdık. Bunlarla ilgili çözümler aradık. En önemli çıkan sorunun istihdamın arttırılması, hem de kalifiyeli iş gücünün arttırılması olduğunun sonucuna vardık. Bir taraftan da önemli amaçlarımızdan bir tanesi de kadın istihdamının arttırılması. Hazır giyim sektöründe de kadınların istihdam edilebilirliğinin yüksek bir oran olduğunu düşündüğümüzde biz bu iki ihtiyacı aslında bir araya getirdiğimizde kısa adı GATE olan bu projemizi geliştirdik. Kadın istihdamının arttırılması amacıyla biz de bu projemize başladık" dedi.

Daha sonra ise AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçisi Christian Berger de selamlama konuşması yaptı.

Program sergi gezisiyle son buldu.