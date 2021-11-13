700 dönümlük arazi, buğday ekilerek tarımsal üretime kazandırıldı

SÖĞÜT, BİLECİK (AA) - Bilecik'te atıl durumda bulunan, boş ve nadasa bırakılan arazilerin tarımsal üretime kazandırılması amacıyla 700 dönümlük atıl arazide buğday ekimi yapıldı.

Vali Kemal Kızılkaya, Söğüt ilçesine bağlı Oluklu köyünde "Atıl Tarım Arazilerinin Üretime Kazandırılması" projesi kapsamında, bin dekarlık hazine arazisinde gerçekleştirilen buğday ekimine katıldı.

Hububat üretimin artırılması, bitkisel üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması ve yerinde karşılanması amacıyla projenin uygulandığını ifade eden Kızılkaya, şunları kaydetti:

"Hazine arazilerimizin boş durması ve bu zamana kadar ekilmemiş olması bir kayıp ama biz bunu kısa zamanda bir kazanca dönüştüreceğiz inşallah. Atıl durumdaki boş arazilerin değerlendirilmesi anlamında uygulanan proje, çok önemli. Üreticilerimize ve köyümüze güzel bir kaynak sağlamış olacağız. Hasat sonunda elde edilen gelir, çiftçilerimize dağıtılacak."

Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş da proje kapsamında, Oluklu köyünde, boş bırakılan ve atıl durumdaki bin dekar hazine arazisinin tespit ettiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Tarım ve Orman Bakanlığı, hem tohum hem gübre hem de ilaç alınması için kaynak gönderdi. Oluklu Köy Kalkınma Kooperatifi üyelerine kullanılabilir 700 dönümlük araziyi tahsis ettik. Hem gıda arzının azalmaması hem de ülke ekonomisine kazandıracak şekilde tohumları toprakla buluşturacağız. Elde edilecek gelirlerin tümü çiftçilerimize yansıyacak."