700 derece sıcaklıkta 49 yıldır demir dövüyor

ADIYAMAN'da, demirci ustası Mustafa Uyan (70), 49 yıldır 700 dereceyi bulan sıcaklıkta demir dövüp, kazma ve kürek yaparak geçimini sağlıyor.

Sıcaklıklarının 40 dereceyi bulduğu kentte, baba mesleğini devam ettiren 5 çocuk babası Mustafa Uyan, halen çekiç, örs ve körük kullanarak demir dövüyor. Ocak sıcaklığının 700 dereceyi aştığı tezgahta 49 yıldır dövdüğü demire şekil veren Uyan, yaptığı kazma, kürek, murç gibi eşyaları satarak geçimini sağlıyor. İşini severek yaptığını ifade eden Uyan, demircilik mesleğinin gelişen teknoloji ile tarihe karışmaya başladığını ve iş yerinde çalıştıracak çırak bulamadıklarını belirtti.

Baba mesleği olan demirciliğin eskiden çok popüler olduğunu söyleyen Uyan, "Eskinden köyden gelen vatandaşların ilk geldikleri yer bizim dükkanımız oluyordu. Kürek, kazma işlerini biz yapıyorduk. Ama bugün her şey makineleşti, demircilik mesleğinde eleman bulamadığımızdan dolayı bunun acısını çekiyoruz. Zaten eleman yetişmiyor. Bizler de istediğimiz şekilde eleman bulamıyoruz. Eskiden dükkanlarımızda en az 4 çalışanımız olurdu. Şimdilerde talep olmayınca bu mesleklerimiz yok olmaya başladı. Teknoloji de ilerleyince bizim mesleğimiz gerilemeye başladı" dedi.

Oturakçı Pazarı'ndaki tek demirci ustasının kendisi olduğunu söyleyen Uyan, şöyle konuştu:

"Eskiden Oturakçı Pazarı'nda daha fazla demirci vardı. Şimdi yok, ben bu işte tek ustayım. Eğer çırak yetişmezse, ben de bir süre sonra dükkanı kapatmak zorunda kalacağım. Çocuklarım zaten kendi işini yapıyor. Ben de 49 yıldır bu işi yapıyorum, bakalım daha kaç yıl yapabileceğim. Sıcakta çalışmaya alıştık, yaz aylarında 700 derece sıcaklıkta çalışıyoruz. Demircilik, bilek gücü ile icra edilen zarafet, dikkat ve titizlik isteyen bir zanaat. Ham demiri elimize alıp, ocağa sokup, örsün üstüne koyduğumuzda çekiç ile istenilen, ihtiyaç olan her şeyi yapıyoruz. İnsanlarımızın çoğunluğu demircinin ne yaptığını dahi bilmiyor. Ancak çok darda kaldıkları zaman geliyorlar."



Kaynak: DHA