700 dekardan 150 ton biberiye toplandı

KOCAELİ (Bültenler) - Büyükşehir'in TABİP projesi kapsamında 700 dekarlık alanda yaklaşık 150 ton biberiye ve 40 dekarlık alandan 7,6 ton tıbbi nane hasadı gerçekleştirildi

Büyükşehir, 700 dekarlık alandan yaklaşık 150 ton biberiye ve 40 dekarlık alandan 7,6 ton tıbbi nane hasadı yaptı.

150 TON BİBERİYE

Kocaeli genelinde 65 çiftçi, TABİP kapsamında 700 dekarlık alanda 150 ton biberiye hasadı gerçekleştirdi. Son hasat işleminin yapıldığı Kandıra'nın Yusufça köyünde 13 dekardan 7,2 ton ve Selim Köyü'nde 2,3 ton biberiye toplandı.

KATLANARAK ARTACAK

Selim Köyü'ndeki hasat işlemine katılan SEKAPARK A.Ş. Genel Müdürü Bayram Karakuş, bereketli bir sezonu geride bırakmanın sevincini yaşadıklarını belirtti. İstihdam edilen kadın çalışanlarla birlikte biberiye toplayan Karakuş, önümüzdeki süreçte tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliğinin katlanarak artacağını vurguladı.

7,6 TON TIBBİ NANE HASAT EDİLDİ

Kocaeli Üniversitesi Arslanbey Yerleşkesi'nde 35 dekarlık alandan 6,1 ton ve Kartepe İbrikdere Köyü'nde 5 dekarlık alandan 1,5 ton olmak üzere toplamda 7.6 ton tıbbi nane hasadı yapıldı.

OĞUL OTU MAYISTA HASAT EDİLECEK

Diğer yandan Büyükşehir SEKAPARK A.Ş. tarafından verilen desteklerle melisa (oğul otu) dikimi de gerçekleştirilmişti. 62 dekar alana dikilen ve halen dikimi devam eden oğul otunun hasadı önümüzdeki mayıs ayında gerçekleştirilecek.

4 MİLYON AROMATİK BİTKİ

Büyükşehir Belediyesi'nin katma değeri yüksek ürünler yetiştirmeye teşvik ettiği çiftçilerin gelir düzeyini artırmak ve tarımsal kalkınmaya destek sağlamak amacıyla hayata geçirdiği TABİP projesinde il genelinde yaklaşık 4 milyon aromatik bitki dikildi. Biberiye hasadına bu yılın ağustos ayında, istihdam edilen kadın çiftçiler tarafından başlandı. Hasadın bereketli geçmesi, çiftçilerin yüzü güldürdü.

200 DEKAR ALAN TARIM ARAZİSİNE DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Üniversitesi iş birliği ile gerçekleştirilen tıbbi nane ve melisa yetiştiriciliği projesi ile üretimde sürdürülebilirliği sağlanması, uygulamalı eğitimin geliştirilmesi ve nitelikli insan gücü yetiştirilmesi amaçlanıyor. Kocaeli Üniversitesi Arslanbey Yerleşkesinde atıl durumda olan ve kullanılmayan yaklaşık 200 dekar alan, tarım arazisine dönüştürülerek, Tıbbi ve Aromatik Bitki Üretim Sahası haline getirildi.

AROMATİK BİTKİ YAĞI BORSASI KURULACAK

Büyükşehir SEKAPARK A.Ş. ve Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında stevia, biberiye, adaçayı, İstanbul kekiği, defne gibi birçok tıbbi ve aromatik bitki çeşitleri yer alacak. Yaklaşık 1500 dekara ulaşan aromatik bitki alanlarının her geçen dönem artırılması ve Kocaeli'de alternatif ürün üretimini çoğaltarak, Tıbbi ve Aromatik Bitki Yağı Borsası kurulması planlanıyor.

ÖĞRENCİLERE İŞ VE UYGULAMALI EĞİTİM KATKISI

Proje çerçevesinde Ziraat Fakültesi öğrencileri ekim alanlarında hem uygulamalı staj görecek hem de isteyen öğrenciler ekim ve hasat işlerinde istihdam edilerek, gelir elde imkanına kavuşacak. Ayrıca üretim sahalarının çiftçi eğitim merkezine dönüştürülmesi ve 4 yıllık lisans düzeyinde Tıbbi Aromatik Bitkiler Bölümü kurulması hedefleniyor.

MÜZE VE SOSYAL DONATILAR KURULACAK

Arslanbey yerleşkesinde yetiştirilen tüm ürün çeşitlerini bir arada görmek için bitki müzesi, uygulama ve AR-GE bahçeleri ile yürüyüş parkurlarıyla öğrencilerin doğayla iç içe olabilecekleri sosyal alanlar ve üretilen ürünlerin satışının yapılacağı alan da bulunacak. Üretim sahaları genişletilirken, üniversite içinde bulunan atıl durumdaki seralar kullanılabilir hale getirilerek, fide üretimi uygulama alanlarına dönüştürülecek.

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