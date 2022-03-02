ŞANLIURFA (İHA) - 70 yıllık okuma hayalini şimdi gerçekleştiriyor

ŞANLIURFA Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yaşayan 77 yaşındaki Halime Sangın hasret kaldığı okula 70'inden sonra okuma yazma kursuna katılarak gerçekleştiriyor.

Siverek Kaymakamlığına bağlı Şirinkuyu Aile Destek merkezine başvuru yaparak okuma yazma ve kuran kursuna kayıt yaptıran Halime Sangın düzenli olarak katıldığı kurslarda başarılı olmak için hem öğretmenler eğitim alıyor hem de evde torunlarıyla birlikte eğitimini sürdürüyor.

8 çocuğu bulunan Halime Teyze 33 torunu kucağına alırken torunlarından olan 5 çocuğuna da evde elinden geldiğince bakmaya çalışıyor.

Torununun, çocuklarını gören 77 yaşındaki Halime nine okumanın yaşı olmadığını belirterek şunları kaydetti. "Eskiden köyde yaşadığımız için okul hayatımız olmadı imkanımızda o şartlarda yoktu, okul okuma özlemim her zaman içimde bir özlem olarak kaldı, evlendikten sonrada Siverek merkeze yerleştim burada ev, iş ve çocuk çoluğa karışınca maddi yetersizliğinden dolayı okuma imkanımız olmadı. Bir trafik kazasında kızım ve torunumu kaybettikten sonra, kursa gitmeye karar verdim. Bu sayede kendimi teselli de ediyorum" dedi

Azimle çalışan ninemizin her zaman yanındayız

Şirinkuyu Aile Destek Merkezi Birim Sorumlusu Ayşe Duman ise şunları kaydetti. "Ninemiz merkezimize başvuru yaparak kuran kursu ve okuma yazma kursuna katılmak istedi, bizde yaşına rağmen azmine şahit olduk, bir aylık eğitim sürecinde Halime ninemiz okuma yazma ve kuran kursunda sabır ve azimle her iki kursta da başarı sağladı. Şuan eğitimi çok güzel bir seviyede ilerliyor, ilerlemiş yaşına rağmen kurslara katılması ve evde torunlarıyla derslerine devam etmesi takdire şayan bir harekettir, yaşına rağmen yılmadan usanmadan büyük bir azimle gelip çalışması bizlere gurur veriyor inşallah tek hayali olan okuma yazma kurslarını bitirerek kimseden destek almadan okuyarak adres sormadan kendi başına devletin destekleriyle umre ve hac vazifesini yerine getirebilmesi için çalışıyor." Diye konuştu

Biz annemizle gurur duyuyoruz

Annesiyle gurur duyduğunu ve okuması konusunda her zaman destekçi olacaklarını belirten Halime Sangın'ın oğlu Ömer Sangın," Annem kendi imkanıyla kurslara katılarak eğitim alması bizim için gurur verici, annem ailemizin maddi imkansızlığı nedeniyle bugüne kadar hiç okula gidemedi, annem destek merkezine kayıt yaptırdığını bize deyince bizde kendisini destekledik, şuan destek merkezi olsun evde torunlarıyla birlikte ders yaparak kendini geliştiriyor, hem ev işleri olsun hem de torunlarına bakmak olsun fedakarca elinden geldiğince yapıyor. Allah devletimizden razı olsun eskisi gibi değil şimdi okumak için tüm imkanlar var insan yeter ki okusun bizde annemizin okumasından dolayı sevinç ve gururluyuz" diye konuştu.