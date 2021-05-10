70 yıllık içme suyu hattı yenileniyor
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70 yıllık içme suyu hattı yenileniyor

70 yıllık içme suyu hattı yenileniyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya Büyükşehir Belediyesi Muratpaşa İlçesi Üçgen Mahallesi'nin 70 yıllık içme suyu şebekesini yeniliyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Muratpaşa İlçesi Üçgen Mahallesi'nin 70 yıllık içme suyu şebekesini yeniliyor. Çalışmalar kapsamında toplam 2 bin 700 metre şebeke hattı ve bin metre abone şube yolu yenilemesi gerçekleştirilecek.

Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü'nün, kent merkezi ve ilçelerde içme suyu altyapısının eskiyen ve sorunlu bölümlerini yenileme çalışması sürüyor. Antalya'nın en eski mahallelerinden Üçgen Mahallesi'nde ASAT ekipleri tarafından şebeke ve şube yolu yenileme çalışması yapılıyor.

"15 bin kişi faydalanacak"

Mevcut içme suyu şebeke hattı 1950'li yılların başından kalan Üçgen Mahallesi'nde ömrünü tamamlamış, eskiyen galvaniz borular daha sağlıklı içme suyu borularıyla değiştiriliyor. Ekipler tarafından toplam 2 bin 700 metre şebeke yenilemesi ve bin metre abone şube yolu yenilemesi gerçekleştirilecek. Alt yapı çalışması tamamlandığında yaklaşık 15 bin mahalle sakini sağlıklı şekilde kullanabilecekleri içme suyu altyapısına kavuşacak.

Üçgen Mahallesi Muhtarı Aynur Baycın, içme suyu şebekesinin yaklaşık 70 yıllık olduğunu belirterek "Çıkan su boruları gördük. Paslanmış, çok kötü durumda. Yenilenen içme suyu şebeke hattı ile birlikte sağlıklı içme suyuna kavuşuyoruz" dedi. - ANTALYA

70 yıllık içme suyu hattı yenileniyor
70 yıllık içme suyu hattı yenileniyor
70 yıllık içme suyu hattı yenileniyor
70 yıllık içme suyu hattı yenileniyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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