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70 yıllık demirci Erzincan'da yılın ahisi seçildi

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70 yıllık demirci Erzincan'da yılın ahisi seçildi

Erzincan'da 70 yıldır demircilik yapan Sebahattin Dayıkaraca'ya İl kutlama Komitesi tarafından yılın ahisi seçildi.

Erzincan'da 70 yıldır demircilik yapan Sebahattin Dayıkaraca'ya İl kutlama Komitesi tarafından yılın ahisi seçildi.

Her yıl Eylül ayında kutlanan Ahilik Kültür Haftası münasebetiyle Erzincan Valisi Mehmet Makas'a ziyaret gerçekleştirildi. Erzincan Esnaf Ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bedir Limon, Ticaret İl Müdürü Recai Palabıyık, Tapu ve Kadastro 24. Bölge Müdürü Hasan Dayıkaraca, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği yönetim kurulu üyeleri ve bağlı oda başkanlarıyla yılın ahisi, kalfası ve çırağından oluşan heyet Vali Makas'ı ziyaret ederek Ahilik Kültür Haftası ile ilgili istişarelerde bulundular.

Haftanın anısına Erzincan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bedir Limon tarafından Vali Makas'a Ahilik Sancağı takdimi yapıldı. Erzincan İl kutlama Komitesi tarafından yılın ahisi seçilen ve 70 yıldır demircilik mesleği ile iştigal eden Sebahattin Dayıkaraca'ya, yılın kalfası seçilen traktör tamirciliği meslek dalında iştigal eden Volkan Algün'e ve yılın çırağı seçilen güzellik ve saç bakım hizmetleri meslek dalında iştigal eden Alperen Melik Akkoç'a Vali Makas tarafından plaket ve onur belgesi takdimi yapıldı.

Bedir Limon konuşmasında; Her yıl eylül ayında kutladığımız Ahilik Kültür Haftası pandemi nedeniyle bazı programların iptal edildiğini ve gelecek yıllarda geniş kapsamlı kutlanacağını ifade ederek esnaf ve sanatkarlarımızın sorun ve istekleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Vali Mehmet Makas konuşmasında; toplumda esnaf ve sanatkarlarımızın her zaman önemli biryere sahip olduğu, mahalle kültürünün olmazsa olması ve her zaman desteklenmesi konusunda gerekli çalışmaların yapılması gerektiğini vurgulayarak, tüm esnaf ve sanatkarlarımızın Ahilik Kültür Haftasını kutladı. - ERZİNCAN

70 yıllık demirci Erzincan'da yılın ahisi seçildi

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