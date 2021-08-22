70 yaşındaki yolcu, otobüs şoförünü bıçaklamaya kalktı
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70 yaşındaki yolcu, otobüs şoförünü bıçaklamaya kalktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aydın'da yaşlı kartı ile belediye halk otobüsüne binen 70 yaşındaki yolcu, otobüste bir vatandaşla arasında çıkan tartışmada taraf tuttuğu gerekçesiyle şoförü bıçaklamaya kalktı.

Aydın'da yaşlı kartı ile belediye halk otobüsüne binen 70 yaşındaki yolcu, otobüste bir vatandaşla arasında çıkan tartışmada taraf tuttuğu gerekçesiyle şoförü bıçaklamaya kalktı. Vatandaş kamerasına yansıyan ilginç olayla ilgili polis soruşturma başlattı.

Olay; 402 numaralı Ortaklar-Aydın seferini yapan otobüste meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; otobüse yaşlı kartını göstererek binen 70 yaşındaki ve isminin İsmet olduğu öğrenilen şahıs, İncirliova yakınlarında engelli bir yolcu ile tartıştı. Otobüs şoförü Ersen Manisa, engelli yolcu ile tartışan yaşlı şahsın sakin olmasını istedi. Tartıştığı engelli şahıstan öfkesini alamayan yaşlı adam, bu defa otobüs şoförü ile taraf tuttuğu gerekçesi ile tartıştı. Şehir merkezinde ve trafiğin yoğun olduğu bölgede manevra yapmakta olan şoföre önce yumruk atıp ardından bıçak çeken yaşlı adamın öfkesi herkesi şaşırttı. Vatandaşlar tarafından görüntülenen ilginç olayda yaralanan otobüs şoförü yaşlı yolcudan şikayetçi oldu.

70 yaşındaki yolcu, otobüs şoförünü bıçaklamaya kalktı
70 yaşındaki yolcu, otobüs şoförünü bıçaklamaya kalktı
70 yaşındaki yolcu, otobüs şoförünü bıçaklamaya kalktı
70 yaşındaki yolcu, otobüs şoförünü bıçaklamaya kalktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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