70 Yaşındaki Kadın "Adnan Oktar Seni Kedicik Diye Kaydetmiş" Diyen Dolandırıcılara Hac Parasını Kaptırdı

Telefon dolandırıcıları, 'Adnan Oktar'ın kedicikleri'ni de kullanmaya başladı. 70 yaşındaki Saadet U. kendisinin Adnan Oktar'ın telefonunda 'Kedicik' olarak kaydedildiğine inandı, hac parasını kaptırdı.

"SİZİ KEDİCİK İLAN ETMİŞLER" DEYİP DOLANDIRDILAR

Adnan Oktar ile tarikatına yönelik operasyondan sonra telefon dolandırıcıları bu kez 'kedicikler'i kullanarak sahnede. İstanbul Kadıköy'de yalnız başına yaşayan 70 yaşındaki Saadet U., bu dolandırıcıların hedefi oldu. Saadet U., telefonda kendisine "Sizi kedicik ilan etmişler" diyen dolandırıcılara hac parasını kaptırdı.

"ADNAN OKTAR SİZİ KEDİCİK DİYE KAYDETMİŞ"

SHOW Haber'e konuşan Saadet U., telefondaki kişinin "Adınız Adan Oktar operasyonuna karıştı. Oktar sizi "kedicik" diye kaydetmiş. Sizin adınıza kaçak silahlar sokulmuş" dediğini anlattı. 70 yaşındaki kadın bunun üzerine "Dolandırıcı mısınız? 155'e şikâyet edeceğim" dese de, dolandırıcılar "Sizi 155'e bağlıyoruz" diyerek telefonu şebekenin bir başka mensubuna yönlendirdi. Bu kişi kendisine tüm kimlik bilgilerini doğru verdi.

5 BİN TL 6 BİN DOLARLIK HAC PARASINI KAPTIRDI

Dolandırıcılara inanan kadın, "Hac paramdı, zorla biriktirdim" dediği 5 bin TL ile 6 bin dolarını dolandırıcılara kaptırdı. Telefonda verilen bir parolayla çağrıldığı parka gitti ve parasını verdi.