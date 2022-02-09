70 YAŞINDAKİ KIRGIZ HASTA, 8 SAATLİK BYPASS İLE SAĞLIĞINA KAVUŞTU

ESKİŞEHİR (DHA) - KIRGIZİSTAN'da yaşayan Ahmet Lamiyazov (70), Eskişehir Şehir Hastanesi'nde 8 saat süren bypass ameliyatıyla sağlığına kavuştu. Opr. Dr. Etem Yücekaya, "Bu ameliyatımız çok uzun sürdü. 5-6 saat boyunca kalbi dinlendirerek, teknik destekle bu duruma getirdik. Gerçekten zorlu bir ameliyattı" dedi.

Kırgızistan'da çiftçilik yapan Ahmet Lamiyazov, kalp damarlarının tıkanması nedeniyle ülkesinde anjiyo oldu. Doktorlarının mutlaka bypass ameliyatı olması gerektiğini söylemesi üzerine Türkiye'ye gelen Lamiyazov, Eskişehir Şehir Hastanesi'nde yapılan tetkiklerinin ardından operasyona alındı. Lamiyazov, Kalp ve Damar Cerrahi Kliniği'nde görevli Opr. Dr. Abbas Demirkol ve Opr. Dr. Etem Yücekaya tarafından 8 saat yapılan bypass ameliyatıyla sağlığına kavuşunca taburcu edildi.

'KALBİ YORGUN OLDUĞU İÇİN ÇOK ZORLANDIK'

Hastanın kalbinin önceki hastalığından dolayı yorgun olması nedeniyle ameliyatın çok zorlu geçtiğini belirten Opr. Dr. Etem Yücekaya, "Hastamıza koroner bypass ameliyatı yaptık. Ameliyatta 4 damarı değiştirdik. Buradaki en önemli olay kalbin daha önceki hastalığından dolayı yorgun olması. Kalbi durdurup daha sonra çalıştırarak yaptığımız bir ameliyat olduğu için, bu ameliyatın çıkışında hastanın kalbinin çalışması zorlandı. O yüzden bu ameliyatımız çok uzun sürdü. 5-6 saat boyunca kalbi dinlendirerek, teknik destekle bu duruma getirdik. Gerçekten zorlu bir ameliyattı. Bu tip ameliyatlar yılda birkaç defa başımıza geliyor. Hastanemizde bunu karşılayacak bütün teknik imkanlarımızın olmasının da bunda etkisi var. Özellikle yoğun bakım süreci çok zor geçti. Yaklaşık 3 gün boyunca yaşam destek cihazları ile epey bir uğraştık ama sonunda mutlu sona ulaştık. Bugün hastamızı taburcu ediyoruz. Hastanemiz Türkiye'deki en üst seviye hastanelerden birisi. O yüzden de yurt dışından tercih ediyorlar" dedi.

'KAPILARIMIZ SONUNA KADAR AÇIK'

Yurt dışından başvuru yapan hastalara kapılarının sonuna kadar açık olduğunu söyleyen Opr. Dr. Abbas Demirkol da "Biz insanlığın tümünün modern sağlık hizmetlerine en iyi şekilde ulaşmasını düşünen bir hastaneyiz. Bunun için yurt dışından bize başvuran hastalarımıza kapılarımız sonuna kadar açık. Gönül rahatlığı ile bizlere başvurabilirler. Hastamıza Kırgızistan'da anjiyo yapılmış. Anjiyo neticesine göre kalp damarları tıkalı olan bir hastamız. Orada bypass kararı alınmış ama hastamız araştırmalarının sonucunda hastanemizi tercih etmiş. Yaptığımız tetkikler sonrasında kalp ameliyatı yapılması gerektiğine bizler de kanaat getirdik. Zorlu bir hastaydı. Çünkü kalp fonksiyonlarının bir kısmını kaybetmişti. Dolayısıyla 8 saatlik yorucu bir ameliyat sonrasında yoğun bakım takipleri başladı. Yoğun bakım takiplerini de muntazam bir şekilde sürdürdük" diye konuştu.

Ahmet Lamiyazov'un oğlu Aziz Lamiyazov (43) ise "Türkiye'de kalp hastalarını iyi ameliyat ettiklerini söylediler. Ben de internetten araştırma yaptım ve Eskişehir Şehir Hastanesi'ne geldik. Babam şimdi iyi. Herkesten Allah razı olsun" dedi.

Ahmet Lamiyazov da "Türkiye Cumhuriyeti'ne, hepinize teşekkür ederim. Beni iyileştirdiniz, sağ olun. Çok mutluyum" diye konuştu.