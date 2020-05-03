70 yaşındaki kadına belediye ekiplerinden sürpriz doğum günü kutlaması
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70 yaşındaki kadına belediye ekiplerinden sürpriz doğum günü kutlaması

70 yaşındaki kadına belediye ekiplerinden sürpriz doğum günü kutlaması
03.05.2020 12:59 | Son Güncelleme: 03.05.2020 13:02

70 yaşındaki kadına belediye ekiplerinden sürpriz doğum günü kutlaması Mersin'de korona virüs salgını sürecinde evde kalmak zorunda olan 70 yaşındaki kadın, belediye ekiplerinin sürpriz doğum günü kutlamasıyla büyük bir mutluluk yaşadı.

70 yaşındaki kadına belediye ekiplerinden sürpriz doğum günü kutlaması

MERSİN - Mersin'de korona virüs salgını sürecinde evde kalmak zorunda olan 70 yaşındaki kadın, belediye ekiplerinin sürpriz doğum günü kutlamasıyla büyük bir mutluluk yaşadı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, merkez Mezitli ilçesi Viranşehir Mahallesi'nde yaşayan Şükran Erken, kriz merkezini arayarak, evden çıkamadığı için 70'nci yaşına özel doğum günü pastası talebinde bulundu. Ekipler, yaşlı kadının bu güzel isteği hızla yerine getirdi. Elinde doğum günü pastasıyla Şükran Teyzenin kapısına giden ekiplerin içleri ısıtan bir de sürprizi oldu.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev yapan 8 personel, evinin sokağında Şükran Teyzeye özel doğum günü şarkıları söyledi. Söyledikleri şarkılarla hem Şükran Teyzeyi hem de komşularını neşelendiren ekipler, hep bir ağızdan doğum günü dileğinde bulundu.

Balkondan şarkının ritmine ayak uyduran yaşlı kadının mutluluğu gözlerinden okundu. Şükran Eken, kendi yazmış olduğu 'Öteki Mahalle' isimli kitabını Mersin Büyükşehir Belediyesine armağan etti.

70 yaşındaki kadına belediye ekiplerinden sürpriz doğum günü kutlaması

Kaynak: İHA

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