70 Yaşındaki Kadın Organlarıyla Umut Olacak

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde tedavi gördüğü özel hastanede hayatını kaybeden 70 yaşındaki kadının organları ailesi tarafından bağışlandı.

Beyin kanaması nedeniyle Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılan Emine Şakar, Mardin'deki özel hastaneye sevk edildi. Yoğun bakıma alınan Şakar, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Hastane yetkilileriyle görüşen aile üyeleri, Şakar'ın organlarını bağışladı.



Şakar'ın 2 böbrek ve karaciğeri, Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerinin organ nakil uzmanları tarafından operasyonla alındı.



Organların, çeşitli illerde 3 hastaya nakledileceği öğrenildi.

Mardin İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, aileyi hastanede ziyaret ederek, örnek davranışı için teşekkür etti.

Kaynak: AA