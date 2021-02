70 yaşındaki İngiliz, alzaymır hastalarına destek için Atlas Okyanusu'nu kürekle geçti

İngiltere'nin Oldham şehrinden 70 yaşındaki Frank Rothwell, alzaymır hastalarına destek için Atlas Okyanusu'nu kürekle geçerek bu yolculuğu tamamlayabilen en yaşlı kişi oldu.

BBC'nin haberine göre Rothwell, "Never Too Old" (Asla Çok Yaşlı Değil) isimli tekneyle 12 Aralık 2020'de İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'ndan çıktığı yolculuğunu, yaklaşık 4 bin 830 kilometre kürek çekerek, 6 Şubat'ta Karayipler'deki Antigua Adası'nda noktaladı.

Rothwell, alzaymır hastalarına destek için çıktığı yolculuğunda yaklaşık 1 milyon sterlin toplamayı başardı.

Bitiş çizgisini geçmenin yaşadığı en coşkulu an olduğunu söyleyen Rothwell, başarısını 62 yaşında alzaymırdan kaybettiği kayınbiraderi Roger'e adadığını belirterek düşüncelerini şöyle ifade etti:

"Kürek çekerken, kayınbiraderim Roger ile benzer acıları yaşamış insanlardan yürek sızlatan mesajlar aldım, bu yüzden diğer ailelere de bir şekilde yardım ettiğimi umuyorum."

-Yolculuğunu, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde bitirmeyi planladı

Rothwell, yolculuğunu, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde bitirmeyi planladığını fakat tahmin ettiğinden önce 50 yıllık eşi Judith'e kavuştuğunu dile getirdi.

Yolculuk öncesinde yoğun hazırlık yaptığını belirten Rothwell, "Atlas Okyanusu'nda kürek çekmek 6 uzun hafta sürdü ancak gerçekleştirdiğim bu meydan okuma için 18 aydan fazla eğitim ve hazırlık yaptım, bu yüzden başardığım şeyden ve çıktığım inanılmaz yolculuktan dolayı çok gururluyum." dedi.

Süpermarket zinciri Iceland Foods'un vakfı tarafından yapılan açıklamada, Rothwell'e ilk başta söz verilen 500 bin sterlinlik bağışın 1 milyon sterline çıkarıldığı belirtildi.

Iceland Foods'un kurucusu Sir Malcolm Walker yaptığı açıklamada, Rothwell'i yıllardır tanıdığını, kararlılığını bildiğini ancak halktan aldığı yürek ısıtan ve cömert desteği görünce çok şaşırdığını ifade etti.

Alzheimer's Research UK Yöneticisi Hilary Evans, Rothwell'in 1 milyon sterlin toplamayı başarmasının araştırmaları için çok önemli olduğunu vurguladı.

Evans, "70 yaşında böylesine muazzam bir meydan okumayı üstlenerek, farkındalığın yayılmasına yardımcı oldu ve her yaştan insana kendi zorluklarının üstesinden gelmeleri için ilham verdi." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Hakkı Çetinkaya