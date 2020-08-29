70 yaşındaki hırsızlık şüphelisi kadın tutuklandı Adana'da pazar alışverişi yapan bir kadının 360 lirasını çaldığı öne sürülen 70 yaşındaki kadın tutuklandı.

Adana'da pazar alışverişi yapan bir kadının 360 lirasını çaldığı öne sürülen 70 yaşındaki kadın tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Tim Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Denizli Mahallesi'ndeki semt pazarında hırsızlık olaylarına karşı devriye görevi gerçekleştirdi.

Durumundan şüphelendiği yaşlı bir kadını takibe alan ekip, pazarda alışveriş yapan 77 yaşındaki Meliha Bağcı'nın pazar arabasından içinde 360 lirası bulunan cüzdanını alan Suriye uyruklu Revda Salih M'yi (70) suçüstü yakaladı.

Suçlamayı kabul etmeyen zanlı Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Burada kadın polis tarafından yapılan üst aramasında para şüphelinin iç çamaşırından çıktı.

Yankesicilikten çok sayıda suç kaydının olduğu, yine aynı suçtan 2,5 yıl hapis cezasıyla arandığı belirlenen Revda Salih M, işlemlerin ardından Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirildi.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA