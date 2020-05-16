70 yaşındaki hasta korona virüsü yendi, hastanede pozitif vata kalmadı
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70 yaşındaki hasta korona virüsü yendi, hastanede pozitif vata kalmadı

Mardin Kızıltepe ilçesinde korona virüsü yenerek sağlığına kavuşan 70 yaşındaki Tarfa Akkaya, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

70 yaşındaki hasta korona virüsü yendi, hastanede pozitif vata kalmadı
16.05.2020 10:15 | Son Güncelleme: 16.05.2020 10:15

Mardin Kızıltepe ilçesinde korona virüsü yenerek sağlığına kavuşan 70 yaşındaki Tarfa Akkaya, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi. Akkaya'nın taburcu edilmesi ile hastanede korona virüs tedavisi gören hastanın kalmadığı kaydedildi.

Yeni tip korona virüs salgını nedeniyle Kızıltepe'de pandemi hastanesi olarak ilan edilen 2 hastaneden bir olan özel bir hastanede 14 gündür tedavi gören Tarfa Akkaya'nın yapılan son testinde korona virüs tanısı negatif çıktı. Son test sonucu negatif çıkan Akkaya'nın tedavisinin tamamlanıp taburcu edilmesiyle korona virüs teşhisiyle hastanede tedavi gören hasta kalmadığı öğrenildi.

Onlarca korona virüs teşhisi konan hastayı tedavi ederek taburcu ettiklerini belirten dahiliye uzmanı Dr. Haydar Boynukara, "Hastalarımız için sevinçliyiz, tamamına yakınını şifa ile taburcu ettik, kendimiz ve hastanemiz adına da gururluyuz. Bu tamamen salgının bittiği anlamına gelmiyor, lütfen halkımız tedbirlere uymaya devam etsin. Bu başarıda emeği geçen tüm ekibi tebrik ediyorum" dedi.

Sağlığına kavuşan ve 14 günde evde izole olmak üzere taburcu olan Tarfa Akkaya da, "Allah'a şükürler olsun iyileşerek evime gidiyorum. Beni tedavi ederek sağlığıma kavuşturan başta doktorlar olmak üzere tüm sağlık personellerine ve emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi. - MARDİN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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