70 yaşındaki çift, izinde hobi bahçesine gitti KONYA'da 65 yaş ve üstü kişilerin sokağa çıkma izninde Şaban Sönmez (70), aynı yaştaki eşiyle birlikte zamanını hobi bahçesinde değerlendirdi.

KONYA'da 65 yaş ve üstü kişilerin sokağa çıkma izninde Şaban Sönmez (70), aynı yaştaki eşiyle birlikte zamanını hobi bahçesinde değerlendirdi.

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle bugün 65 yaş ve üstü kişilere saat 12.00-18.00 arası sokağa çıkmalarına izin verildi. Emekli Şaban Sönmez de eşiyle birlikte Karatay Belediyesi'ne ait hobi bahçesine gitti. Sönmez çifti kendilerine ait bahçedeki ektikleri sebzeleri sulayıp, çapa yaptı. Sokağa çıkma zamanlarını bahçede değerlendirmek istediklerini ifade eden Şaban Sönmez, "Hobi bahçesinde geldik. Hem suluyoruz, hem de zamanımızı değerlendiriyoruz. Bu fırsatı bize tanıyanlardan Allah razı olsun. Başka yapacak işimiz de yok, normal dönemde de zamanımızı bahçede değerlendiriyorduk. Virüs olmasaydı daha iyiydi ama inşallah bunu da atlatacağız. Bahçeye patlıcan, domates, fasulye ektik. Zamanla bunlar büyüyüp, bahçede yeşilliğe kavuşacak"dedi.?

Kaynak: DHA