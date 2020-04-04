70 yaşındaki adamdan örnek davranış
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Sultanbeyli

70 yaşındaki adamdan örnek davranış

70 yaşındaki adamdan örnek davranış Maaşını 'Biz bize yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladı Sultanbeyli'de yaşayan 70 yaşındaki bir vatandaş maaşını 'Biz bize yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladı.

04.04.2020 17:08 | Son Güncelleme: 04.04.2020 17:10
70 yaşındaki adamdan örnek davranış

70 yaşındaki adamdan örnek davranış

Maaşını 'Biz bize yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladı

İSTANBUL - Sultanbeyli'de yaşayan 70 yaşındaki bir vatandaş maaşını 'Biz bize yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladı. yaşlı adam bu hareketiyle herkese örnek oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Biz bize yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek vermek isteyen 70 yaşındaki bir kişi, Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğüne başvurdu. Yaşlı adam polisin yardımıyla evinden alınarak bankamatiğe götürüldü. Maaşını bağışlayarak kampanyaya destek veren yaşlı adam bu hareketiyle herkese örnek oldu.

70 yaşındaki adamdan örnek davranış

Kaynak: İHA

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70 yaşındaki adamdan örnek davranış
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