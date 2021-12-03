70 yaşındaki adam ağaca çıkarken merdivenden düştü

Alaplı ilçesinde ceviz ağacına çıkarken merdivenden düşen bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Merkez Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde bulunan evinin bahçesinde ceviz toplamak için merdivenle ağaca çıkarken dengesini kaybeden Mehmet Y. (70), yaklaşık 2 metre yükseklikten yere düştü. Yaşlı adam, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Alaplı Hastanesine kaldırıldı. Hastanede gerekli müdahaleler yapılan Mehmet Y.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ZONGULDAK

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