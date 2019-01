70 yaşında okuma-yazma öğrendiler, bir de kitap yazdılar

'Geç Kalmış Kalemler'in azmi herkesi şaşırttı

'Bu yaştan sonra okuma-yazma öğreneceksiniz de ne olacak' diyenlere inat okuma-yazmayı öğrendiler ve anılarını kitaplaştırdılar

SAMSUN - Samsun'un Terme ilçesinde Halk Eğitim Merkezinde açılan kursta okuma-yazma öğrenen yetişkin kursiyerler, anılarından oluşan "Geç Kalmış Kalemler" isimli bir de kitap yazdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan "Okuma-Yazma Seferberliği" kapsamında Terme Halk Eğitim Merkezinin açtığı kurslarda toplam 956 kişi okuma-yazma öğrendi. Bu kurslardan birinde yaşları 30-70 arasında değişen okuma-yazma öğrenen 10 kursiyer anılarından oluşan bir de kitap yazdı. Sınıf Öğretmeni Hacer Kılıçkıran öncülüğünde anılarını kaleme alan kursiyerler "Geç Kalmış Kalemler" isimli kitabı ellerine aldı. Bu yaşta okuma-yazma öğrenerek büyük bir başarıya imza atan kursiyerler bir de kitap sahibi olmanın mutluluğunu yaşadı. Yıl sonunda ilkokul diploması alacak kursiyerlerin hedefi ise daha da ileriye gitmek. Çeşitli nedenlerle okuyamadıklarını belirten kursiyerler duygularını şu şekilde dile getirdi:

70 yaşındaki kursiyer Fatma Akarsu, "Dolmuşlara binerken hep yanlış arabalara biniyordum. Okuma-yazmayı öğrenmeye karar verdim. Sonra bu kursa başladım. Burası bizim için çok iyi oldu. Şimdi işlerimizi rahatlıkla yapıyoruz. Çevremizden 'bu yaştan sonra okuma-yazma öğreneceksiniz de ne olacak' dediler. Fakat okumanın yaşı olmaz diyerek bu kursa geldim. Günlük işlerimize lazım olacak her şeyi öğrendik" diye konuştu.

"Doktora gidince sıra alamadım"

63 yaşındaki kursiyer Perihan Yağcı, "Doktora gidince sıra alamadım. Çok mahcup oldum. O an içimden 'bir kurs açılsa da okuma-yazma öğrensem' diye geçirdim. Bu kursu öğrenince başladım. Şimdi hastaneye gittiğimde işlerimi halledebiliyorum. Herkese tavsiye ediyorum. Kitabımızı da bugün elimize aldık. Çok mutluyuz. Cumhurbaşkanımıza ve eşine teşekkür ediyoruz" dedi.

55 yaşındaki kursiyer Sultan Yağcı, "Önceden okuyamamıştım. Şimdi okuma-yazmayı öğrendiğim için çok mutluyum. Şimdi her yere gidebiliyorum. Büyüklerimize teşekkür ediyorum. En fazla öğretmenimize teşekkür ediyorum. Bize her şeyi öğretti" şeklinde konuştu.

Okuma-yazma öğrenen diğer kursiyerlerde hayatlarının daha kolaylaştığını ve hayallerini gerçekleştirdiklerini söyledi.

"Geç kalmış gibi değiller!"

"Okuma-Yazma Seferberliği" sayesinde okuma-yazma kurslarına ilginin arttığını belirten Terme Halk Eğitim Merkezi Sınıf Öğretmeni Hacer Kılıçkıran, "Bu artışla beraber kurslara devam etme süresi uzadı. Kurslarımız daha verimli bir şekilde devam ediyor. İnsan 7 yaşında da 70 yaşında da öğrenci. Buradaki yetişkin öğrencilerimizin öğrenme isteği çok fazla. Heyecanlılar. Öğrencilerimiz okuma-yazmayı öğrendi. Artık kendilerini rahat bir şekilde ifade edebiliyorlar. Banka, hastane gibi yerlerde kendi başlarını işlemlerini rahatlıkla halledebiliyorlar. Artık belli bir seviyeye de geldiklerinde kendi anılarını yazmalarını istedik. Anılarını çok güzel bir şekilde kendi el yazıları ile kaleme alarak yazıya döktüler. Bu anıları toplayarak 'Geç Kalmış Kalemler' isimli bir kitap bastırdık. Kitabın yazarlar kısımlarında kendi isimleri yer alıyor. Okuma-yazmayı öğrenip bir de kitap sahibi olmaları onlar için çok büyük bir başarı oldu. Güzel de bir hatıra oldu. Bu kitap umarım okuryazar olmayan kişilere örnek olacaktır. Hatta genç öğrencilerimiz de bu kitaptan ilham alacaklardır. Kitabımızın adı 'Geç Kalmış Kalemler' ama geç kalmış gibi değiller. Çok güzel yazdılar. Kursiyerlerimiz şuanda 1. kademe kursumuzu bitirerek okuryazar oldular. Sene sonuna kadar 2. kademe kursumuzu da tamamlayarak ilkokul mezunu olmuş olacaklar. Ondan sonra da açık ortaokul ve lise eğitimi alabilecekler" açıklamalarında bulundu.

"300 adet kitap bastırdık"

Terme Halk Eğitim Merkezi Müdürü Halil İbrahim Kılıçaslan ise "Cumhurbaşkanımızın eşi Sayın Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan okuma-yazma kurslarında aktif görev alarak çalışmalarımıza başladık. Terme genelinde 122 kursta 956 kursiyerimizi eğitim öğretime aldık. Kursiyerlerimiz, öğretmenlerimiz eşliğinde okuma-yazmayı kısa sürede öğrendiler. Öğretmenlerimiz öncülüğünde kursiyerlerimizin anılarından oluşan bir kitap ortaya çıktı. 300 adet kitap bastırdık. İsteyenler merkezimizden bu kitabı ücretsiz temin edebilirler" diye konuştu.

Kaynak: İHA