70 Yaşında Okuma Yazma Öğrendi, İlk İşi İstiklal Marşı'nı Okumak Oldu

Mardin'de okuma yazma öğrenen 70 yaşındaki bir kadın, ilk iş olarak İstiklal Marşı'nı okudu.

Merkez Artuklu ilçesinde yaşayan 5 çocuk ve 5 torun sahibi 70 yaşındaki Nahide Arı, oğluna mektup yazmak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı 'okuma yazma seferberliği' çerçevesinde, mahalle konağında açılan kursa katılarak okuma yazma öğrendi. Okuma yazmayı öğrenen Nahide Arı azmi ile herkese örnek olurken, İstiklal Marşı'nı okuyarak sınıfında büyük beğeni aldı. 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulünün 98. yıl dönümünde İstiklal Marşı'nı okuyan 70 yaşındaki Nahide Arı, İstiklal Marşı'nı okuma videosu ile herkesin takdirini topladı. - MARDİN

Kaynak: İHA