70 yaşında koronavirüsü yendi
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70 yaşında koronavirüsü yendi

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, Tarfa Akkaya (70) koronavirüsü yenip, taburcu oldu.

70 yaşında koronavirüsü yendi
16.05.2020 17:14 | Son Güncelleme: 16.05.2020 17:14
MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, Tarfa Akkaya (70) koronavirüsü yenip, taburcu oldu.

Kızıltepe'de pandemi hastanesi ilan edilen özel hastanede, 14 gün önce koronavirüs tedavisine alınan Tarfa Akkaya, sağlığına kavuştu. Akkaya, bugün taburcu edildi. Hastanede koronavirüs tedavisi süren hasta kalmadığı açıklanırken, Tarfa Akkaya, "Allah'a şükürler olsun, iyileşerek evime gidiyorum. Beni tedavi ederek sağlığıma kavuşturan başta doktorlar olmak üzere tüm sağlık personeline ve emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.Dahiliye uzmanı doktor Haydar Boynukara ise hastaları için sevinçli olduğunu ifade ederek, "Tamamına yakınını şifa ile taburcu ettik. Kendimiz ve hastanemiz adına gururluyuz. Bu tamamen salgının bittiği anlamına gelmiyor. Lütfen halkımız tedbirlere uymaya devam etsin. Bu başarıda emeği geçen tüm ekibi tebrik ediyorum" diye konuştu.


- Mardin

Kaynak: DHA

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