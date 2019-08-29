70 yaşında hafız oldu

29.08.2019 17:42

Vezirköprü ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Azim Yakar, kendi çabaları ile hafız olmayı başardı.

Öğretmenlikten emekli olduktan sonra Kur'an-ı Kerim okumaya daha fazla vakit ayıran Yakar, 10 yıllık planlı çalışmasıyla Kur'an'ı tamamen ezberlemeyi başardı.

Diyanet İşleri Başkanlığı 19 Mayıs Aşıkkutlu Eğitim Merkezi Müdürlüğünde yapılan hafızlık sınavında başarılı olan Yakar, sonuçların açıklanmasının ardından hafızlık belgesini Vezirköprü İlçe Müftüsü Ali Erbaş'tan aldı.

Belgesini almanın mutluluğunu yaşayan Yakar, "10 yıldır hafızlık çalışmamı sistemli şekilde devam ettirdim. Bu yıl haziran ayında yapılan sınava girerek başarılı oldum. 10 yıllık çalışmamın karşılığını almanın mutluluğu içindeyim." dedi.



Erbaş da Azim Yakar'ın başarısının örnek olacağını vurgulayarak, "Adı gibi azimli bir amcamız. 10 yılda emeklerinin karşılığını aldı. Bu güzel başarı tüm gençlerimize örnek olur inşallah. Azim amcamızı kutluyorum." diye konuştu.

Yılın yarısını Türkiye'de, diğer yarısını da Almanya'da geçiren Yakar, yurt dışındaki camilerde namaz kıldırdığını, bundan sonraki yaşantısında Kur'an-ı Kerim'e hizmet edeceğini kaydetti.

Kaynak: AA