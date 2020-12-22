70 yaşında birincilikle bitirdiği üniversitede yüksek lisans yaptı

Antalya'da yaşayan Elbistanlı emekli öğretmen İsmet Saatçi, 70 yaşındayken bastonuyla girdiği Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü'nden mezun olduktan sonra, başladığı yüksek lisansını tamamladı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde doğan ve Türkiye'nin birçok yerinde ilkokul öğretmenliği yaptıktan sonra son görev yeri Antalya'dan emekli olan 2 çocuk babası İsmet Saatçi, 65 yaşındayken üniversite sınavına girdi. Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü'nü 2011'de kazanan Saatçi, 2015 yılında bölüm birincisi olarak mezuniyet sevinci yaşadı. Torunu yaşındaki öğrencilerle birlikte eğitim gören Saatçi, bir yıl sonra açık öğretimde okuduğu felsefe bölümünü de tamamlayarak diplomasını aldı. Saatçi, 70 yaşında arkeoloji bölümünü birincilikle bitirdikten sonra da eğitim aşkından vazgeçmedi. Yüksek lisans sınavını kazanan Saatçi, derslere de bastonuyla girdi. Saatçi, sınıfta hep en ön sırada oturarak derslerini takip etti. Saatçi, 70 yaşında mezun olduğu üniversitede yüksek lisansını tamamlayarak eğitimin yaşı olmaz sözünün yaşayan timsali haline geldi.

65 yaşında başladığı üniversite yaşamının kendisine çok büyük artıları olduğunu belirten emekli öğretmen İsmet Saatçi, "Okumak istememin net olarak bir nedeni yoktu. 65 yaşında arkeoloji üniversite sınavına girdim. Sınavı kazanarak arkeoloji bölümünde okumaya başladım. 70 yaşında da mezun oldum. Bu eğitim hayatımın bana katkısının çok olduğunu söyleyebilirim. Şu an 74 yaşındayım ve hayatımın en mutlu kesitlerinden biriydi" dedi.

Üniversiteye başladığında genelde olumlu tepkiler aldığını belirten Saatçi, "Olumsuz tepki gösterenler de oldu tabii. 'Bu yaşta bu kadar zahmete neden katlanıyorsun' diyenler oldu çevremde. Ama ben severek bu yolu seçtim. Doktora veya akademik kariyer benim için fazla olur ama okumayı sonuna kadar sürdürmeyi istiyorum" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı