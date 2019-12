70 Ülkenin Yeşilay'ı İstanbul'da buluştu

03.12.2019 16:46 | Son Güncelleme: 03.12.2019 16:46

Bağımlılıklarla mücadelede ülkeler arasında iş birliği ve koordinasyonun geliştirilmesinin hedeflendiği programın ilk günü uluslararası kuruluşlar ve ülke temsilcilerinin katılımlarıyla yoğun ilgi gördü.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti ev sahipliğinde düzenlenen 4. Uluslararası Kapasite Geliştirme Programı'na Birleşmiş Milletler (BM), Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), İslam İş Birliği Teşkilatı (İİT), Uluslararası Kızıl Haç ve Kızılaylar Federasyonu (IFRC), Türkiye İş Birliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ve 70 Ülke Yeşilay'ının temsilcileri katıldı. Bağımlılıklardan arınmış, sağlıklı bir toplum oluşturulmasına katkı sağlama hedefiyle 1920 yılında kurulan Yeşilay Cemiyeti, 100. Yılını kutlamaya hazırlanırken Uluslararası Yeşilay Federasyonu'nun 4. Uluslararası Kapasite Geliştirme Programına İstanbul'da ev sahipliği yaparak bağımlılıklarla mücadelede uluslararası iş birliğinin önemini gösterdi.

"Türk Yeşilay'ı bağımlılık tehdidini bir asır önce gördü"

3-6 Aralık 2019 tarihleri arasında düzenlenecek programın açılış konuşmasını Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk yaptı. Bağımlılıkların dünyada toplumları psikolojik ve fiziksel olarak tahrip eden, ülke ekonomilerini zayıflatan ve giderek daha da kronikleşen global bir sorun haline dönüştüğünün altını çizen Öztürk, şu ifadelere yer verdi: "Bugün Asya'dan, Avrupa'ya, Uzak Doğu'dan Afrika'ya kadar dünyanın her noktasında yer alan ülkeler, bağımlılığın tehdidi altındadır. İşte bu tehdidi yaklaşık bir asır önce öngören Türk Yeşilay'ı olarak 1920 yılında alkol ile başlattığımız bağımlılık mücadelemizi; sigara, uyuşturucu madde, kumar ve teknoloji bağımlılığını da ekleyerek kararlılıkla sürdürüyoruz. Bugün geldiğimiz son aşamada; Ülke Yeşilayları ve Türkiye'de sayıları 100'ü aşan şubelerimiz, bağımlılıkla mücadelede benzersiz bir dayanışma örneği sergiliyor."

Türk Yeşilay'ının son dönemde gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında da bilgiler paylaşan Prof. Dr. Mücahit Öztürk, "Türk Yeşilay'ı olarak bağımlılıkla mücadelenin en etkin ve en esaslı yolunun önleme faaliyetleri olduğunu düşünüyoruz. Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Programı kapsamında Millî Eğitim Bakanlığı ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği çerçevesinde her yıl 10 milyon öğrenciye ve 2 milyon yetişkine, proje kapsamında farkındalık eğitimleri verdik. Okulda Bağımlılığa Müdahale Programı ile lise öğrencileri arasında riskli grupları bir an önce tespit edip, bağımlı olmadan müdahale etmeyi hedefledik. Bir diğer önemli projemiz olan, alkol ve uyuşturucu bağımlıları ile yakınlarına yönelik ücretsiz psiko-sosyal hizmet desteği veren Yeşilay Danışmanlık Merkezlerini hayata geçirdik." dedi. Öztürk, konuşmasının devamında dünyamızın global bir sorunu olan bağımlılıktan kurtuluş için daha fazla önleme, müdahale ve rehabilitasyon alanında iş birlikleri ve projelere ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. Bu bağlamda sayıları şu an 39 olan Yeşilay Danışmanlık Merkezleri'nin tüm Türkiye'ye yayılarak sayılarının 100'e çıkartılması planlanıyor.

Bağımlılıklara karşı ülkelerin birlikte hareket etmeleri çağrısı yapıldı

200'ü aşkın katılımcının yer aldığı Kapasite Geliştirme Programı kapsamında, dünya genelinde Uluslararası Yeşilay Federasyonu'na üye 70 ülkenin gelecek dönem vizyonlarının belirlenmesi; bağımlılık önleme programları, ülkelerin örnek projeler gerçekleştirmesi, Türk Yeşilay'ı tarafından sağlanan Uluslararası Mali Destek Programından ülkelerin nasıl verimli bir şekilde faydalanabilecekleri ve Türkiye'nin liderliğinde daha fazla nasıl gelişim sağlayabilecekleri konuları ön planda olacak.

Prof. Dr. Mücahit Öztürk'ün açılış konuşmasından sonra kürsüye çıkan Uluslararası Yeşilay Federasyonu Başkanı İhsan Karaman, bağımlılıkları global bir sorun olarak değerlendirirken Türk Yeşilay'ının bağımlılıkla mücadelede global çözümler üretmek için faaliyetler yürüttüğünü vurgularken şu ifadelere yer verdi: "Bu yıl dördüncüsünü düzenlediğimiz Ülke Yeşilayları Kapasite Geliştirme Programı'nda tüm ülke Yeşilaylarının stratejik meselelerini ele alacağız. Uluslararası teşkilatlanma sürecini başlatırken ilgili ülkelerde kurulacak Yeşilayların, bizzat o ülkenin bizden bağımsız Yeşilay'ı olarak kurulmasını hedefledik. Türk Yeşilay'ı da kadim tecrübe ve birikimini tüm ülke Yeşilaylarıyla paylaşarak desteğini her zaman sürdürecektir. "

Uluslararası Yeşilay Federasyonu Başkanı İhsan Karaman'dan sonra konuşmasını gerçekleştiren Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl bağımlılıkla mücadelenin daha farklı hale geldiğine dikkat çekerek, "Tütünü, alkolü ülkenize sokmayabilirsiniz ancak elektronik yollarla gelen bağımlılıklar çok daha tehlikelidir." yorumunda bulundu. Bu konuda ülkelerin birlikte çalışmasının çok değerli olduğuna vurgu yapan Erdöl, bu amaçla bir araya gelen Ülke Yeşilaylarını kutladı.

"Bağımlılıklardan korunma, en temel insan hakkıdır"

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) Genel Sekreterliği'nden konuşma yapan Doris Resch, bağımlılıklarla mücadelenin Birleşmiş Milletler'in en önemli gündem maddelerinden biri olduğunu hatırlatırken, bağımlılıkların yol açtığı yıkıcı etkilerden korunmanın en temel insan hakları arasında yer aldığının altını çizdi. Bağımlılıklara karşı ülkelerin bir arada hareket etmesinin, ortak politikalar geliştirmesinin Birleşmiş Milletler tarafından da desteklendiğini belirtti.

Açılış konuşmalarının yer aldığı ilk oturumun sonunda söz alan Uyuşturucuya Karşı Dünya Federasyonu (WFAD) Başkanı Esbjörn Hörnberg, gelişmiş ülkelerde artan madde bağımlılığına dikkat çekti ve özellikle gençler arasında uyuşturucu madde kullanımının arttığını belirtti. Bu konuda devletlerin ve ülkelerin kendi sivil toplum örgütlerinin ortak hareket etmeleri gerektiğine dikkat çekti.

3-6 Aralık tarihleri boyunca düzenlenen 4. Kapasite Geliştirme Programı kapsamında Türkiye Yeşilay Cemiyeti bağımlılıklara karşı tecrübelerini paylaşırken; Birleşmiş Milletler (BM), Dünya Sağlık Örgütü(DSÖ), Uluslararası Kızıl Haç ve Kızılaylar Federasyonu(IFRC), WFAD ve diğer önemli uluslararası sivil toplum kuruluşları da bilgi ve projelerini aktaracak.

Kaynak: Bültenler