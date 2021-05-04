70 ülkeden öğrenciler, aynı sofrada buluşuyor
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70 ülkeden öğrenciler, aynı sofrada buluşuyor

70 ülkeden öğrenciler, aynı sofrada buluşuyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Uluslararası Murad Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğrenim gören 70 ülkeden yabancı öğrencilerle iftar yaptı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Uluslararası Murad Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğrenim gören 70 ülkeden yabancı öğrencilerle iftar yaptı.

Osmangazi Belediyesi tarafından eğitime kazandırılan ve 70 ülkeden öğrencinin öğrenim gördüğü Uluslararası Murad Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi, Ramazan ayında adeta "Dünya sofrasına" ev sahipliği yapıyor. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da farklı coğrafyalardan gelen öğrencilerin iftar yemeğine ortak oldu. Evlerinden binlerce kilometre uzakta bulunan misafir öğrenciler ile birlikte orucunu açan Başkan Dündar, Ramazan'ın bereketini Osmangazi'de hep birlikte paylaştıklarını söyledi.

Uluslararası Murad Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin 70 ülkeden öğrencinin eğitim gördüğü özel bir okul olduğuna vurgu yapan Başkan Dündar, "Bu okulumuzda öğrenim gören misafir öğrencilerimiz, geçen yıl pandeminin başlamasının ardından ülkelerine gidemediler. Yaz tatillerini burada geçirdiler. Türkiye'ye olan gönül borçlarını ödemek için maske ve tıbbı malzeme ürettiler.

Bu çocuklarımızın hepsi çok başarılı. Geçtiğimiz yıl ilk mezunlarımızı verdik ve mezun olan bütün öğrencilerimiz üniversiteye yerleşti. Okulumuz kısa sürede büyük bir başarıyı yakaladı. İnşallah, bu başarıyı yukarılara çıkaracaklar" dedi.

Kendi ülkeleri ve Türkiye arasında gönül elçisi olan öğrencilerle aynı sofrada iftar yapmanın sevincini yaşadıklarını belirten Dündar, "Bu başarılı öğrencilerle iftarda bir araya geldik. Ramazan'ın bereketini ve huzurunu birlikte yaşıyoruz. Bu çocuklar, iyi bir eğitim alarak ülkelerine dönüp insanlık adına hizmet edecekler. Ülkeler arası ilişkilerin gelişmesine katkı sağlayacaklar. Kaliteli eğitim almalarının yanı sıra, ülkemizin sahip olduğu manevi ve kültürel değerleri de en güzel şekilde öğreniyor. Rabbim hepsine zihin açıklığı versin" diye konuştu.

Misafir öğrencilerle birlikte orucunu açan Başkan Dündar, iftar sonrası öğrencilerle sohbet etti. - BURSA

70 ülkeden öğrenciler, aynı sofrada buluşuyor
70 ülkeden öğrenciler, aynı sofrada buluşuyor
70 ülkeden öğrenciler, aynı sofrada buluşuyor
70 ülkeden öğrenciler, aynı sofrada buluşuyor
70 ülkeden öğrenciler, aynı sofrada buluşuyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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