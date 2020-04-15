70 ülkeden 230 öğrenci Bursa’da maske-solunum aparatı üretiyor 70 ülkeden 230 yabancı öğrencinin okuduğu Bursa Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin öğrencileri ülkelerine dönmek yerine Türkiye'ye olan minnettarlıklarını göstermek için okullarında siperlikli maske ve solunum yolu aparatı üretiyor.

70 ülkeden 230 yabancı öğrencinin okuduğu Bursa Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin öğrencileri ülkelerine dönmek yerine Türkiye'ye olan minnettarlıklarını göstermek için okullarında siperlikli maske ve solunum yolu aparatı üretiyor. Kaynak: Dunya.com